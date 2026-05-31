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La playa de Malpica, este domingo
Bergantiños

La Costa da Morte disfruta del anticipo del verano antes de la avalancha de turistas

A. Pérez Cavolo
31/05/2026 20:10

Los vecinos de la Costa da Morte están disfrutando al máximo de las playas estos días, aprovechando el adelanto del verano, antes de que llegue la avalancha de turistas. 

Y es que disfrutar de los arenales de la comarca, a 25 grados y sin prácticamente personas, es todo un lujo que durará hasta principios de julio, cuando empiecen a llegar los visitantes estivales y, con ellos, haya que madrugar para tener un buen puesto en la arena o conseguir sitio para aparcar. 

“A verdade é que se está de marabilla. Non hai xente, a auga está quente e clara , debería ser así todo e o verán”, comenta María, una vecina de Malpica que este domingo estaba caminando por la playa de Area Maior. Será un veranillo que durará poco, ya que la previsión es que las lluvias vuelvan el martes, aunque las temperaturas mínimas seguirán aumentando en los próximos días.

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