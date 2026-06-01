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Bergantiños

Cabana busca parejas de novios para las 'Prevodas Medievais' en la aldea de Riobó

La cita será el 8 de agosto dentro de la programación de Tarde Noite no Medievo

Redacción
01/06/2026 21:16
La Tarde Noite no Medievo el pasado año en Riobó
IG
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El Concello de Cabana de Bergantiños busca parejas de novios para participar en la próxima edición de las “Prevodas Medievais” de Riobó, una de las celebraciones más singulares de toda la comarca. La cita será el próximo 8 de agosto, en la Tarde-Noite no Medievo que cada año se realiza en la aldea de Riobó, que este año alcanza su XVII edición. 

Los matrimonios que se celebren durante esta jornada son de carácter simbólico, y no producen efectos legales ni civiles. Los contrayentes deberán de vestir con indumentaria acorde a la ambientación medieval: trajes de labriegos adornados con coronas y ramos de flores silvestres u otros elementos ornamentales de la época, tal como explican desde el Concello de Cabana. 

El Ayuntamiento ya ha abierto el plazo de inscripciones para todas las personas que quieran participar. Las parejas interesadas deberán de formalizar su inscripción en el departamento de Cultura del Concello de Cabana de Bergantiños, o llamando al número de teléfono 981 754 020. Como es habitual en esta celebración, además de la escenificación de las prebodas medievales, durante toda la tarde habrá diferentes actividades, gastronomía y música. 

Además, se ofrecerá la comida típica que se hacía en estos convites. Como colofón de la fiesta, a partir de las 22.30 horas tendrá lugar el concierto del artista gallego Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, que pondrán el broche de oro en la aldea de Riobó.

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