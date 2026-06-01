Malpica finaliza las obras de mejora de la capa de rodadura en Leduzo y Pozacas 

Resultado de los trabajos Cedida

El Concello de Malpica ha finalizado las obras de mejora de la capa de rodadura en los núcleos Leduzo y Pozacas, en la parroquia de Cerqueda, destinadas a mejorar la seguridad viaria. Se ha renovado el firme en varias vías de ambas zonas y, además, en Leduzo se abrió y recuperó una pista. La actuación fue ejecutada por la empresa J. Mauri e Hijos, S.L., con una inversión total de 45.616,44 euros.