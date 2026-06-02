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Bergantiños

El desempleo en la Costa da Morte cae en mayo en un centenar de personas

La comarca encadena su quinta bajada consecutiva del paro en lo que va de año, liderada por la construcción

Rosa Balsa Silveira
02/06/2026 17:39
Recta final de los trabajos
El sector de la construcción es el que más ha reducido el paro en el último mes
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El paro en la Costa da Morte continúa con la desescalada iniciada en enero y suma ya cinco meses consecutivos de descenso. El pasado mayo se registraron en la zona 4.417 desempleados, según los datos publicados este martes por la Consellería de Emprego. Son cien personas menos que en el anterior mes de abril y un 2,6% menos que un año atrás. 

La caída intermensual se ha dado en casi todos los municipios, con cinco excepciones –Cabana, Ponteceso, Cerceda, Cee y Mazaricos–, mientras que si se comparan los datos con los de un año atrás también ha habido cinco incrementos –Malpica, Cerceda, Camariñas, Zas y Mazaricos–. 

Por el contrario, donde más bajó el paro entre mayo de 2025 y 2026 ha sido en Fisterra y Vimianzo, con un 14,6% y un 14,4%, respectivamente. 

Por sectores, los servicios continúan dominando con autoridad el mercado laboral, aglutinando el 63% del total del desempleo, con un total de 2.780 vecinos. En el último año, el paro en los servicios se ha mantenido estable, con un descenso de tan solo el uno por ciento. 

Ha sido la construcción el sector en el que más ha caído el paro (un 8,7%), situándose en 439 vecinos buscando un puesto de trabajo. Le sigue el sector secundario, con un 6,4% menos de desocupados, cerrando el mes con 676. También ha habido una reducción del paro del 2,3% entre las personas sin un empleo anterior, que suman 352. La única subida la ha experimentado el sector primario, con 170 parados que son un 4,3% más que en 2025. 

Cabe señalar que en la Costa da Morte el paro femenino prácticamente duplica al masculino, con 2.813 mujeres en situación de desempleo frente a 1.604 hombres. A pesar de ello, el paro femenino se redujo un 33,4% en el último año, mientras que el masculino tan solo lo hizo en un 1,3%.

A pesar de los buenos datos, los sindicatos CIG, UGT y CCOO advierten de precariedad en el mercado laboral gallego.

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