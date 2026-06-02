La Selectividad 2026 empieza con Unamuno, Machado, Rosalía y la 'amenaza' de los detectores de frecuencias

Los alumnos se disponen a iniciar la Selectividad en Cee Fuentes Cee

Los nervios de cada año se apoderaron este martes por la mañana de las facultades de la UDC así como en el IES Agra de Raíces de Cee que acogieron los exámenes de Selectividad. La prueba de acceso a la Universidad acogió en A Coruña a más de 3.800 alumnos, entre ellos 311 de la Costa da Morte, que se quitaron la presión de encima con el primer examen, de Lengua Castellana.

El aula magna de Filología en A Coruña, una de las clases más grandes de esta Selectividad, acogió a los estudiantes de Calasanz, Compañía de María, Alfonso X el Sabio y Monte Neme de Carballo, que poco después de las 09.30 horas recibían las instrucciones para realizar los exámenes.

DNI, etiquetas, códigos de barras, cuadernillos, bolígrafos negro o azul. Y un aviso muy importante: quien sea cazado con un dispositivo electrónico será expulsado de inmediato de las pruebas.

Con las mochilas acumuladas a las puertas del aula, los móviles apagados y los alumnos ya en sus sitios, la suerte empezó a repartirse entre los jóvenes estudiantes, que se juegan desde este martes y hasta el jueves la primera ronda para definir qué será de su futuro.

Ya con los apuntes guardados y los móviles bien apagados llegó el estreno de la generación de 2008 en un aula universitaria con el examen de Lengua Castellana y Literatura. La prueba, que por lo general no fue “tan difícil como se esperaba”, obligó a los alumnos a escoger para la pregunta sobre el libro de lectura entre ‘La Fundación’ y ‘El lector de Julio Verne’, y para la pregunta de literatura, entre Miguel de Unamuno y la de Antonio Machado. En este caso, tanto la obra de Antonio Buero Vallejo como el autor de la Generación del 98 fueron las escogidas por la mayoría de los estudiantes.

PAU en la Facultad de Filoloxía de A Coruña Quintana

Por lo menos para Adrián Cacheiro y para Adrián Padín, compañeros en el IES Alfonso X o Sabio y primeros en salir del examen. “Fui al grano pero me salió bastante bien, me lo esperaba peor”, apuntó Padín. No fue igual para Cacheiro, que, al ver su futuro lejos de la universidad, aseguró no haber preparado demasiado los exámenes. En lo que sí están de acuerdo los alumnos del instituto cambrés es en que tanto ‘La Fundación’ como Miguel de Unamuno eran las mejores opciones posibles.

También lo fueron para Pablo, Álvaro y Mateo, de la Compañía de María, quienes se mostraron visiblemente contentos a la salida del primer examen. Pero, sobre todo, tranquilos: “La tranquilidad es la clave, si te pones nervioso te puede jugar una mala pasada”, dijo entre risas Pablo”. “Nervios, cero. Los dejamos en casa”, secundó Mateo. De esta forma, los tres alumnos coincidieron en que el examen fue “asequible”, por lo menos las opciones que escogieron. “‘La Fundación’ y la Generación del 98 eran las que más papeletas tenían, así que bien”, expuso Álvaro, a quien pareció un tanto “inesperado” la opción de ‘El lector de Julio Verne’.

En el comentario de texto, sorprendió un artículo de opinión de María de la Pau, en ‘La Vanguardia’, relacionando la sensación de vacío y la búsqueda de espiritualidad con la publicación de ‘Lux’, el último álbum de la cantante Rosalía

A mayores de los nervios que pueden provocar realizar el examen que cambiará las vidas de los ya exestudiantes de Segundo de Bachillerato, este año también fue protagonista le exhaustiva inspección por parte de los responsables para que ninguno de los alumnos pudiese copiar. Tanto fue así que, desde primera hora, se pasó por las clases un detector de frecuencia que mide si los móviles están encendidos.

Preparados para comenzar la PAU en Cee Fuentes Cee

Algo que se les advirtió con anterioridad a los alumnos y que, para no correr riesgo, secundaron sin rechistar. “Una vez que comenzó el examen, los pasaron por encima de las mesas, pero no le afectó a nadie. Sabíamos que teníamos que tenerlo apagado y así fue, por lo menos en nuestra aula”, comentaron Camila y Laura, compañeras de Cacheiro y Padín en el Alfonso X o Sabio. “Nos mandaron quitar hasta los relojes digitales”, expuso Diego Miranda, de Compañía de María. En el caso de Cee, no se vieron esos controles exhaustivos debido a la poca cantidad de alumnos que allí realizan las pruebas en comparación con los grandes campus universitarios.