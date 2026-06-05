El BNG denuncia que el PP “nin quere falar das peaxes da AG-55 nin eliminalas”

Oscar Insua Cedida

El diputado del BNG por la Costa da Morte, Óscar Insua, denunció este viernes en el Parlamento gallego que el PP “nin quere falar das peaxes da autovía AG-55 nin quere eliminalas”.

Durante una interpelación a la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), María Deza Martínez, en la Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, Insua señaló que la Xunta “continúa coa aldraxe de ter que pagar por unha infraestrutura que cando foi posta a funcionar en 1997 prometeuse que sería gratuíta; levamos trinta anos de burla por parte do goberno galego do PP”.

El nacionalista recriminó a la responsable de la AXI “a falta de respecto” a la ciudadanía “porque non contestou a ningunha das preguntas que lle formulei respecto das peaxes da autovía, e dedicouse a falar doutras cuestións que non tiñan que ver”.

Oscar Insua recordó que la Xunta rescató en octubre de 2024 cuatro autopistas gallegas, pero no así la AG-55, de la que destacó que es esencial para los municipios de la Costa da Morte y para una población que supera los cien mil habitantes. “Por que esta discriminación cunha veciñanza que cada vez que teñen que ir á Coruña ao médico ou a outras cuestións ten que pagar para seguir engordando o negocio da empresa adxudicataria?”, se preguntó Insua, quien añadió que “para o PP somos os últimos para todo; agora estamos entre os últimos en seguir abonando peaxes, cando noutros sitios xa as autovías son gratuítas”.

Aseguró que si el BNG gobierna en la Xunta liberará el peaje de la autovía A Coruña-Carballo.