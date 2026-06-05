Lorenzana y Muíño analizan los avances en materia de suelo empresarial en Cabana

Reunión del alcalde de Cabana con Lorenzana (1) MONICA ARCAY CARRO

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantuvo este viernes en San Caetano, una reunión de trabajo con el alcalde de Cabana, José Muíño, para analizar los avances en materia de suelo empresarial en el municipio.

En concreto, Lorenzana y Muíño abordaron el Plan Estruturante de Ordenación de Suelo Empresarial (Peose) para el desarrollo del polígono industrial cabanés, que tendrá unos 270.000 m2 de superficie.

Lorenzana recordó que Galicia contará en 2030 con casi 12 millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial con una inversión de más de 440 millones de euros. De ellos, cerca de 4,2 millones de m2 estarán en la provincia de la Coruña con un presupuesto de 112 millones de euros.