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Bergantiños

La Diputación impulsa un curso de gallego en Malpica para facilitar la integración de personas migrantes

Se ha elegido este concello al constatarse una necesidad importante entre los extranjeros

Redacción
06/06/2026 20:25
Presentación del curso en Malpica
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La Diputación de A Coruña presentó en Malpica un proyecto piloto de dinamización lingüística con la puesta en marcha de un curso de cultura y lengua gallega dirigido a las personas migrantes. El principal objetivo es favorecer la integración social y laboral de las personas que llegan de fuera. La elección del concello malpicán se debe a que ha constatado una necesidad directa, y, según explican desde la Diputación, ya se ha contactado con más de 50 personas que son potenciales beneficiarios.

 Entre ellos se encuentran trabajadores extranjeros del mar, procedentes de regiones como el Magreb, Indonesia o países del sur de África. La Cofradía de Malpica colaboró activamente facilitando el contacto coas personas demandantes. La diputada de Lingua, Sol Agra, destacó durante la presentación que la población “medra ano tras ano grazas ás persoas migrantes que a escollen para desenvolver a súa vida, achegando diversidade cultural, dinamismo social e un incremento demográfico moi necesario”, de ahí la necesidad de darles las herramientas necesarias para su integración. 

Las clases serán de una hora y media a la semana para no interferir en el trabajo del alumnado, durante 7 meses, que sumarán 84 horas, y habrá dos grupos. 

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