Aprendizaje fuera de las aulas en la Costa da Morte a través de la vela y del “surfing”

Participantes en el proyecto de surf en la playa de Caión C. L.

En la recta final del curso escolar también entran en esta fase los programas desarrollados fuera de las aulas en los distintos centros de la Costa da Morte, como ocurre con el Mar na Escola y Aprende a través do surfing. En “O Mar na Escola 2026, Xogando co Vento”, cuya parte práctica se realiza en la ría de Corcubión y en el puerto deportivo de Muxía, participaron en esta edición 380 escolares de colegios de Fisterra, Corcubión, Cee, Muxía, Carnota y Santa Comba.

El principal objetivo de la iniciativa es acercar el mar a los escolares de los 14 centros participantes. Dentro del programa se incluye también el concurso de dibujo infantil “La Acuicultura del Rodaballo, beneficios para nuestra salud y para el planeta”, en el que además de concienciar de las ventajas de consumir pescado, se fomenta la creatividad del alumnado. Según explican los promotores, en esta edición destaca la alta participación y el talento de los escolares, por lo que desde Stolt Sea Farm se muestran muy satisfechos con la iniciativa.

En los próximos días se hará público el trabajo ganador “que ha destacado por su valor artístico y por la clara, divertida y colorida interpretación de la crianza del rodaballo”, subrayan. El acto de clausura del programa será en el concello del centro escolar ganador.

Las actividades ya comenzaron en el mes de marzo y están a punto de concluir. En este mes de junio se centran en el puerto deportivo de Muxía, con los cuatro centros escolares del municipio.

Por su parte, los tres colegios de A Laracha participan en el programa “Aprende a través do surfing”, donde se pone este deporte como herramienta educativa para que el alumnado adquiera una “cultura de surf, traballe o autocoñecemento e xere un vínculo co mar e o seu entorno para respectar os espazos naturais e o medio ambiente en xeral”.

También se llevan a cabo clases teóricas en las aulas y prácticas en la playa de Caión para mostrar lo aprendido. Este lunes se llevó a cabo una sesión práctica de uno de los grupos, a la que acudieron el alcalde, José Manuel López Varela, y la concejala de Educación, Patricia Bello. El concello larachés colabora con este programa de aprendizaje fuera del aula.