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Bergantiños

El Aquapark de Cerceda abre este miércoles hasta el 6 de septiembre

Este parque acuático de 37.000 metros cuadrados cuenta con diferentes atracciones, piscinas con olas, toboganes gigantes y una amplia zona verde

Redacción
08/06/2026 22:28
VIsta del Aquapark de Cerceda
Cedida
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 El Aquapark de Cerceda abre sus puertas este miércoles, 10 de junio, en una campaña que durará hasta el 6 de septiembre.

En un comunicado, informa de que encarga su temporada estival con numerosas reservas de centros educativos en este espacio acuático.

Las tarifas son de 12 euros de lunes a viernes y 13 euros el fin de semana y festivos para adultos y mayores de 12 años. Los niños de 5 a 12 años pagarán entre 9 y 10 euros. Mientras que las tarifas son de entre uno y dos euros para menores de 4 años. Estos precios varían en función de si son días de la semana, fines de semana o festivos.

También hay abonos semanales de 52 euros para adultos y de 10 a 37 euros para niños en función de la edad. Familias numerosas y personas con discapacidad cuentan con descuentos.

Las entradas pueden comprarse de forma anticipada en la web www.aquaparkcerceda.es, además de en el propio recinto a partir de las 11,00 horas.

Este parque acuático de 37.000 metros cuadrados cuenta con diferentes atracciones, piscinas con olas, toboganes gigantes y una amplia zona verde. Hay socorristas y monitores.

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