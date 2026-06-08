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Bergantiños

La coral Brisas do Mar de Corme ya tiene su distinción Marcial de Adalid

La Real Academia Galega de Belas Artes le otorgó este reconocimiento por su trayectoria 

Redacción
08/06/2026 21:29
Acto de Entrega de la distinción a la coral
Acto de Entrega de la distinción a la coral
C. P.
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La coral Brisas do Mar de Corme recibió el pasado sábado las insignias Marcial del Adalid concedidas por la Real Academia Galega de Belas Artes. Con esta distinción, se pretende reconocer la constancia y el esfuerzo personal de los integrantes de la agrupación. El distintivo fue entregado en un acto solemne en el Museo de Arte Contemporáneo de Corme, que fue definido como un acto de xustiza e afecto” por parte de los promotores. 

La agrupación, que nació en el seno de la Asociación de Amas de Casa, supone un “movemento vivo da nosa identidade”, tal como indicaron desde la Academia de Belas Artes. Destacaron, además, que en Corme Brisas do Mar es mucho más que un conjunto de voces, puesto que supone “un latexo rítmico”, y su historia es la crónica de un “compromiso inquebrantable”, subrayaron.

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