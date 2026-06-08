Las obras de la nueva central hidroeléctrica de bombeo en Meirama comenzarán a finales de 2028 

Anuncio este lunes de la adjudicación de los trabajos Cedida

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha adjudicado de forma definitiva a la empresa Coventina Renovables el concurso público para poner en marcha una central hidroeléctrica de bombeo en Meirama, en Cerceda.

Se trata de una iniciativa en el marco del proceso de Transición Justa, tras el cierre de la central térmica de Meirama. La empresa prevé invertir más de 400 millones y la generación de mil empleos en el plazo de diez años. A finales de 2028 está previsto el inicio de las obras.

En concreto, se ha adjudicado a la empresa el concurso de transición justa de Meirama para conectar una central hidroeléctrica reversible.

El proyecto está ligado a la creación de unos 180 empleos, así como la citada inversión, mediante la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica reversible y el impulso a proyectos empresariales y actuaciones de conservación y mejora ambiental en el entorno del lago de As Encrobas.

Así se ha informado en una comparecencia con presencia del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y la directora del Instituto para la Transición Justa, Judith Carreras, en relación a las novedades en el concurso del nudo de Transición Justa de Meirama.

Judith Carreras ha explicado, sobre el contenido de la reunión en la Delegación del Gobierno, que el objetivo ha sido informar de la resolución definitiva del concurso articulado para Meirama, el cual ha sido, según sus palabras, "competitivo y concurrido", al que se presentaron siete proyectos.

Sobre los criterios seguidos, ha insistido en que ha sido asegurar una generación de energía renovable y la creación de empleo y ha remarcado que Coventina Renovables ha depositado "las exigentes garantías, con 180 empleos asociados a la parte de generación", ha añadido.

Atraer nuevos proyectos

A su vez, Blanco ha insistido en que no hay Transición Justa "sin un comprimiso firme con el territorio" y ha incidido en que la estrategia es que el proceso de descarbonización "no deje a nadie atrás, a ningún municipio, a ninguna empresa o trabajador".

"Lo que estamos haciendo es atraer nuevos proyectos e inversiones para proteger a los 19 ayuntamientos gallegos que forman parte de las zonas de Transición Justa de Meirama y As Pontes tras el cierre de las centrales térmicas", ha remarcado. "183 millones de euros que han permitido crear más de 400 empleos", ha apostillado en relación a la inversión realizada.

El representante de Coventina Renovables, Jesús Berzosa, ha incidido, mientras en que su prioridad ha sido "el empleo local y el compromiso de transmitir a las empresas que colaboren con nosotros esta exigencia", ha señalado. Por eso, ha dicho que plantearán un programa de apoyo a la formación de trabajadores.

Por su parte, el alcalde de Cerceda, José Manuel Rodríguez, ha incidido en la repercusión, a nivel de empleo y de ingresos, del cierre de la central y ha destacado el anuncio en esta jornada por lo que supondría de "drama social que no hubiese proyectos encima de la mesa". A ello, ha sumado el aprovechamiento del potencial turístico en el lago de As Encrobas.