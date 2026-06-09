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Bergantiños

El instituto de Ponteceso, uno de los premiados en los proyectos científicos sobre el eclipse

Los trabajos presentados giran alrededor del fenómeno que tendrá lugar el 12 de agosto 

Redacción
09/06/2026 22:09
En conselleiro en la exposición de los trabajos
En conselleiro en la exposición de los trabajos
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El instituto Eduardo Pondal de Ponteceso fue uno de los centros galardonados por la Consellería de Educación al realizar 20 proyectos científicos alrededor del eclipse total del 12 de agosto. El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, conoció ayer las propuestas presentadas durante una visita realizada a la Cidade da Cultura, donde se realizó un encuentro sobre las actividades que se llevaron a cabo en los polos creativos de los respectivos centros. 

El trabajo del instituto de Ponteceso galardonado lleva por nombre “Eclipse en marcha”. Consiste en una maqueta con engranajes para apreciar el movimiento del sistema Sol-Tierra-Luna realizada con materiales de desecho. Fue elaborada por el alumnado de FP Básica de Transporte y Mantenimiento de vehículos. 

El conselleiro de Educación destacó que las iniciativas premiadas son “un reflexo do enorme potencial que existe nos centros educativos e do compromiso por impulsar metodoloxías activas que favorecen a aprendizaxe, a creatividade e o pensamento crítico”. Según indicó, las propuestas evidencia que la educación científica “resulta máis efectiva cando os estudantes son protagonistas da aprendizaxe e participan en proxectos reais conectados co mundo que os rodea”. 

Los trabajos premiados abarcan trabajos de divulgación científica, investigación, observación astronómica y didáctica de las ciencias elaborados en los centros educativos durante este curso gracias al equipamiento de los Polos Creativos. En la jornada de ayer, estudiantes y docentes explicaron al público las soluciones tecnológicas y experimentos que se llevaron a cabo para su elaboración. El encuentro reunió a cerca de 500 personas. 

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