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Bergantiños

La Diputación destina 1,2 millones a la limpieza de arenales y servicio de socorrismo

Las medidas benefician a todos los concellos costeros de la comarca y a los de interior 

Redacción
10/06/2026 22:31
Un hombre pescando en la playa de Laxe
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La Diputación de A Coruña destina este verano 1,2 millones de euros a financiar los programas de limpieza de playas y socorrismo en piscinas municipales, playa fluviales, lagos y otras zonas de baño en los concellos do interior. En el programa de limpieza de los arenales, que beneficia a 41 concellos costeros de la provincia, invierte 900.000 euros, mientras que al servicio de socorrismo destina casi 300.000 euros, atendiendo a 45 solicitudes de los concellos. 

El presidente provincial, Valentín González Formoso, destacó que ambas líneas “teñen un impacto directo na calidade dos servizos que os concellos ofrecen durante os meses de verán”, ya que permiten contar con playas más limpias y piscinas y zonas de baño más seguras. Además, ambos programas inciden en la creación de empleo local durante la época estival. Todos los concellos del litoral de la Costa da Morte se ven beneficiados por los programas de limpieza de los arenales.

 Las ayudas permiten contratar a personal durante un máximo de tres meses. Las cuantías por concello oscilan entre los más de 6.700 y casi 31.000 euros, dependiendo de criterios objetivos como la superficie y el número de playas que hay en los municipios. También se benefician en la misma medida los municipios de interior de Coristanco, Cerceda, Mazaricos, Santa Comba, Vimianzo y Zas, con ayudas para los respectivos servicios de socorrismo en las piscinas. 

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