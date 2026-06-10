Las doce banderas azules que ondearán en las playas de la Costa da Morte certifican la “calidade” del territorio

El presidente de la Xunta presidió el acto de entrega de banderas azules EC

Las playas de la Costa da Morte contarán este verano con 12 banderas azules, todo un récord para la comarca cuyo litoral destaca cada vez más por la excelencia. La duodécima bandera se izará en el arenal de Niñóns, que convierte a Ponteceso en el municipio con más banderas azules de la comarca, con cuatro: A Ermida, Balarés, O Osmo y Niñóns.

Este miércoles se realizó el acto de entrega de los distintivos en el municipio lucense de Xove, en un acto que estuvo presidido por el mandatario autonómico, Alfonso Rueda. En toda Galicia suman 147 banderas azules, diez más que en el ejercicio anterior. El presidente de la Xunta subrayó que los distintivos “ofrecen todas as garantías” y consolidan a la comunidad como un referente internacional de calidad, excelencia y sostenibilidad turística.

“Para falar de Galicia Calidade fan falta exemplos visibles e recoñecibles como son estas bandeiras”, destacó Alfonso Rueda. Ademas, indicó que esta marca genera confianza y valor, siendo un símbolo reconocible por los visitantes. En el acto de entrega participaron también la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez; y varios alcaldes, entre ellos el de A Laracha, José Manuel López Varela, y otros compañeros del gobierno local.

Rueda felicitó a los municipios galardonados y agradeció el trabajo de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) por impulsar a la comunidad a superarse año tras año, al tiempo que abogó por seguir manteniendo esa exigencia que “nos beneficia a todos”. Las 147 banderas azules en Galicia se distribuyen en 118 playas, 11 puertos y 18 centros. A estas distinciones se suman los 72 distintivos otorgados a los senderos azules el pasado mes de marzo, alcanzando un total de 219 reconocimientos.

Con estas cifras, Galicia se convierte en la “comunidad que más crece en banderas azules” y la segunda con más galardones de España, lo que supone que uno de cada cinco reconocimientos concedidos en todo el país recaiga en territorio gallego, tal como afirmó Alfonso Rueda.

En la Costa da Morte la principal novedad de este año es la bandera azul de Niñóns, puesto que los demás arenales conservan la distinción. A Ponteceso le sigue Carballo, que revalida sus tres banderas azules en Pedra do Sal, Razo y As Saíñas.

Asimismo, ondearán un año más estos distintivos en las playas de Caión (A Laracha), Arou (Camariñas), O Ézaro de Dumbría, Laxe y en la malpicana Area Maior. Si bien estos arenales son los reconocidos por sus servicios y calidad, lo cierto es que no son las únicas playas en las que reina la excelencia en la Costa da Morte pese a no contar con bandera azul.

En su conjunto, la comarca tiene unas cuarenta zonas de baño controladas por la Consellería de Sanidade, casi todas con calidad del agua buena o excelente. Además de las banderas azules de los arenales, la Costa da Morte lucirá más distintivos de calidad esta temporada, con tres centros azules: el Centro de interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte de Golmar (A Laracha) y, en Camariñas, el Centro de visitantes do Faro de Cabo Vilán y el Museo Man de Camelle. A estas se suman las banderas de Sendero Azul en cuatro sendas de la comarca.