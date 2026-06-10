Profesorado de Turquía conoce las técnicas de reciclaje de la planta de Sogama en Cerceda

Docentes turcos en su visita a Sogama EC

Un grupo de docentes de un instituto de personas adultas de Turquía visitaron recientemente el complejo medioambiental de Sogama en Cerceda para conocer el sistema de gestión de residuos municipales mayoritario en Galicia, que da cobertura al 97% de los ayuntamientos, así como los programas de educación ambiental, economía circular y sostenibilidad en los que trabaja la empresa pública.

La visita se enmarca en el programa ‘job shadowing de Erasmus+’, que permite al personal docente y no docente de centros educativos o instituciones formativas a viajar a otro país europeo para observar y aprender del trabajo de sus homólogos.

El grupo valoró muy positivamente las explicaciones ofrecidas por los monitores de Sogama, al igual que los recursos didácticos de apoyo, especialmente el itinerario virtual 360º, ya que contribuye a enriquecer la experiencia al dar la oportunidad, a través de las nuevas tecnologías, de conocer con detalle el proceso industrial desarrollado en el Complejo cercedense, pudiendo ver lugares y rincones inaccesibles en un recorrido guiado a pie por razones de seguridad.

Los juegos arcade también centraron la atención del colectivo, ya que permiten afianzar lo aprendido y ponerlo a prueba de una forma amena y divertida.

El profesorado turco consideró que el programa de visitas constituye un magnífico ejemplo de transferencia corporativa y una actividad muy ilustrativa y pedagógica, ya que posibilita que los ciudadanos tomen conciencia de la ingente cantidad de residuos que producimos cada día y la necesidad de reducirlos y de separarlos correctamente en origen para su reciclado. Por el programa de visitas ya pasaron casi 90.000 personas y se completa con otras propuestas.