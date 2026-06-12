Cinco institutos de la Costa da Morte consiguen el 100% de aprobados en los exámenes de la PAU

Alumando que realizó la PAU en el IES Agra de Raíces de Cee Fuentes Cee

Cinco institutos de la Costa da Morte consiguieron el 100% de aprobados en la PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad) que se hicieron públicas este jueves. Son los centros Agra de Raíces de Cee, el Terra de Soneira de Vimianzo, el Eduardo Pondal de Ponteceso, el Maximino Romero de Lema de Baio (Zas) y el Monte Neme de Carballo, quienes expresaron su satisfacción por los resultados obtenidos.

De los otros cuatro, tres superaron con creces el 90% de aprobados y solo el Fernando Blanco de Cee quedó por debajo de este porcentaje. Aquí de los 32 alumnos que se presentaron suspendieron seis, lo que supone un 81,25% de aprobados. Desde el centro indicaron que varios estudiantes se presentaron igualmente a los exámenes para probar suerte, puesto que no necesitan esta nota al tener claro que irán a ciclos de formación profesional.

En el IES Alfredo Brañas de Carballo, el más grande de toda la comarca con mucha diferencia, el índice de aprobados supuso el 92,5%. De los 80 presentados no superaron las pruebas seis. En este centro había 112 estudiantes de segundo de Bachillerato, por lo que las cifras son buenas en general.

También están satisfechos en el IES Agra de Leborís de A Laracha, donde aprobaron 37 de los 39 alumnos que se presentaron, rozando así el 95%. Uno de ellos quedó muy cerca del aprobado, por lo que todavía puede cambiar la nota en las reclamaciones, que ya se abrieron este viernes y que está previsto que las haya en todos los centros.

La directora, Marta de Jesús Martínez, indicó además que las notas más altas de la PAU se corresponden con los mejores expedientes de segundo de Bachiller, donde hubo tres matrículas de honor. Pendiente de calcular las medias finales, sumando la nota de Bachiller y las respectivas ponderaciones de las materias, varios estudiantes se situarían entre el 12 y el 13 de nota final (de un máximo de 14).

En el IES Parga Pondal de Carballo la cifra de aprobados es similar, de un 95,3%. De los 43 alumnos anotados, uno no se presentó y dos suspendieron. El director, Jesús Pensado, afirmó que teniendo en cuenta el número de despropósitos que hubo en muchas de las pruebas, con muchas quejas en Dibujo Técnico, Historia o Tecnología, entre otras, los resultados no fueron malos, con una media de Notable entre los aprobados.

Más satisfechos se mostraron en los cinco centros que hicieron pleno en la PAU. El director del IES Agra de Raíces, Manuel Antelo, expresó su satisfacción por los buenos resultados conseguidos, al aprobar los 45 alumnos que se presentaron a las pruebas y con muchos Notables altos en las calificaciones.

En el Agra de Raíces se examinaron más de un centenar de alumnos de los institutos de Cee, Vimianzo y Baio, por lo que su director es testigo directo de los nervios que pasan todos los estudiantes en esta prueba, y que, a pesar de todo, han superado con creces.

Del IES Eduardo Pondal de Ponteceso se presentaron 30 alumnos a las pruebas de la antigua Selectividad y todos han aprobado. En Vimianzo también han logrado superar los exámenes para acceder a la Universidad los 19 alumnos presentados. En el instituto de Baio lo hicieron los 17 matriculados y en el Monte Neme los 12 que acudieron, por lo que la satisfacción es máxima.