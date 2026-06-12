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Bergantiños

El Concello de Laxe inicia las obras de mejora del vial y canalizaciones en O Aprazadoiro

Para el futuro saneamiento en la zona 

Redacción
12/06/2026 21:24
laxe
Las obras se harán con cargo al POS provincial
Cedida
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El Concello de Laxe inició las obras de mejora del firme e instalación de tuberías para el futuro saneamiento en la zona do Aprazadoiro. Se trata de una actuación con cargo al POS provincial que el gobierno local considera prioritaria debido al estado de deterioro que presenta esta vía y a la necesidad de continuar mejorando los servicios básicos en la zona. 

La actuación, que se encuentra en una primera fase, permitirá mejorar un tramo de la vía y dejar instalada la infraestructura necesaria para facilitar futuras conexiones ala red de saneamiento. 

El alcalde, Paco Charlín, destacó: “Somos conscientes das necesidades existentes nesta zona e por iso decidimos destinar os fondos dispoñibles a iniciar esta actuación, que era moi necesaria e demandada pola veciñanza. O noso obxectivo é continuar avanzando nos próximos anos ata completar a mellora desta infraestrutura”. El gobierno destaca que es el primer paso de un proyecto más amplio en el entorno. 

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