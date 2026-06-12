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Bergantiños

El GDR de la zona convoca los I Premios Costa da Morte Terra Atlántica

Busca reconocer y dar visibilidad a las empresas que contribuyen a fortalecer la identidad territorial de la comarca a través de la innovación, la sostenibilidad y el compromiso con el territorio

Redacción
12/06/2026 17:17
GDR (2)
Este viernes abre el plazo para la presentación de candidaturas
Cedida
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El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Costa da Morte ha convocado la primera edición de los Premios Costa da Morte Terra Atlántica, con los que busca reconocer y dar visibilidad a las empresas que contribuyen a fortalecer la identidad territorial de la comarca a través de la innovación, la sostenibilidad y el compromiso con el territorio. 

Los premios nacen con el objetivo de convertirse en un referente para el tejido empresarial de la comarca, destacando aquellos proyectos que apuestan por la valorización de los recursos locales y por el desarrollo económico de la Costa da Morte. 

La participación está reservada a las empresas adheridas a la marca territorial Costa da Morte Terra Atlántica, impulsada por el GDR Costa da Morte. 

Las candidaturas pueden presentarse desde este viernes y hasta el 14 de julio a través de la página web oficial de la marca. Los premios se estructuran en cuatro categorías: turismo; agroalimentación; cultura y artesanía; e industria y servicios. La selección de las ganadoras se hará mediante un sistema mixto que combinará la valoración de un jurado profesional (el 70% de la puntuación final) con la participación ciudadana (30%). En julio se conocerán los finalistas y la gala de entrega de premios será en el último semestre del año. 

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