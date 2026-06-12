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Bergantiños

El Polo de emprendimiento de Coristanco supera el medio millar de proyectos asesorados

La Xunta pone en valor este tipo de servicios

Redacción
12/06/2026 16:44
Polo emprendimiento Coristanco
Polo emprendimiento Coristanco
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La directora general de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, visitó este viernes el Polo de emprendimiento y apoyo al empleo de Coristanco, donde se desarrolló la actividad ‘Deja de publicar y empieza a vender’, dirigida a personas emprendedoras, trabajadoras autónomas y pequeñas empresas interesadas en convertir sus redes sociales en una herramienta eficaz para atraer clientela, generar confianza e impulsar las ventas. 

Mariño puso en valor este tipo de sesiones prácticas, sencillas y orientadas a resultados, diseñadas para que los participantes puedan incorporar los conocimientos adquiridos a su negocio desde el primer momento, algo de especial interés en sectores como el comercio

La directora general destacó además que esta iniciativa forma parte de las actividades organizadas en el Polo de Coristanco, uno de los tres centros situados en la provincia. Destacó el dinamismo de esta oficina, que suma ya más de 510 proyectos asesorados y cerca de 2.500 tutorías, contribuyendo a la creación de 40 empresas en el entorno. 

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