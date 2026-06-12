La Xunta destina más de 47.000 euros a mejorar el centro de día cabanés

Visita del responsable del Consorcio al centro de día de Cabana Mar Casal

La Xunta destinará más de 47.000 euros a mejorar el centro de día de Cabana, según anunció este viernes el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, en una visita al centro acompañado del alcalde, José Muíño.

Las obras consistirán en dotar al local de una nueva instalación de climatización en las salas principales, acondicionar el patio exterior y el jardín y mejorar el funcionamiento de la caldera. Los trabajos ya han sido contratados por la Xunta y se financian con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), a través de un plan de mejoras de los centros de mayores del Consorcio.

Perfecto Rodríguez también visitó la escuela infantil municipal, en la que igualmente se llevarán a cabo trabajos de mejora: la sustitución del pavimento de las principales estancias, el cambio y ampliación del sistema de calefacción existente por otro más eficiente de bajo consumo y la mejora del acceso a la escuela.

El Consorcio financiará con casi 49.000 euros estas obras, para lo que ya ha firmado un convenio de colaboración con el Concello. La administración local, por su parte, se encargará de la licitación, adjudicación y seguimiento de la actuación, que se desarrollará durante los meses de verano aprovechando que no hay actividad lectiva.