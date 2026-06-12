Ponteceso avanza en la candidatura de la Casa do Maior de Corme con la cesión de la  Rectoral

Reukión en la que se concretó la cesión Cedida

El Concello de Ponteceso se reunió este viernes con el ecónomo del Arzobispado de Santiago para cerrar la cesión de la Casa Rectoral de Corme al Concello.

Al encuentro asistieron el alcalde, José Manuel Mato; el teniente de alcalde, Constantino Fernández; el párroco de Pazos, Manuel García; y representantes del Arzobispado.

Esta cesión supone un paso fundamental para que el Concello pueda optar a crear una nueva Casa do Maior en Corme. El acuerdo se cerró tras varias reuniones de trabajo con el equipo del Arzobispado en las que participaron activamente los párrocos Manuel García y José Manuel Varela, cuya colaboración fue determinante.

Disponer de un inmueble adecuado era uno de los requisitos imprescindibles para poder presentar la candidatura cuando se publique la convocatoria. Con esta cesión, el Concello entra en una segunda fase del proceso y se abre la vía para que Come pueda contar con este servicio.

El alcalde destacó la importancia de este avance y agradeció la colaboración de todas las partes implicadas: “Este acordo representa un paso moi importante para ter a posibilidade de seguir ampliando os servizos destinados ás persoas maiores do noso concello. Quero agradecer sinceramente a disposición do Arcebispado de Santiago e o compromiso mostrado por Don Manuel García e Don José Manuel Varela durante todo o proceso”.

Una vez lograda la cesión, “ábrese unha nova etapa na que seguiremos traballando para que Corme conte con este recurso tan necesario para a veciñanza”, afirmó. El regidor se mostró optimista sobre las posibilidades del proyecto. “Estamos convencidos de que Corme reúne as condicións necesarias para acoller este servizo e imos defender esta candidatura”.