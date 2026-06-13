El BNG pide a la Xunta medidas eficaces en la Costa da Morte para frenar los daños del jabalí

Oscar Insua, diputado del BNG

El diputado del BNG por la Costa da Morte, Oscar Insua, presentó una iniciativa en el Parlamento gallego en la que insta a la Xunta a elaborar un censo objetivo y real de los jabalíes en la zona, así como a adoptar de forma inmediata medidas para frenar los daños que causan en las cosechas.

Además, solicita que el Gobierno gallego aumente las ayudas destinadas a las personas damnificadas por estos daños.

Desde el BNG apuntan que las medias llevadas a cabo hasta ahora por la Consellería de Medio Ambiente afectaron a algunos tecores de Bergantiñoes, pero no a los del resto de la Costa da Morte, donde no se declaró la emergencia cinegética el año pasado. Asimismo, el BNG señala que dichas medidas conllevaron desacuerdos y enfrentaron la Federación Galega de Caza y asociaciones ecologistas contra la Xunta. “Non podemos permanecer impasíbeis ante a ineficacia do sistema actual, e sendo a xestión da fauna salvaxe unha competencia directa da Xunta”, advierte la formación nacionalista.