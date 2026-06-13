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Bergantiños

El BNG pide a la Xunta medidas eficaces en la Costa da Morte para frenar los daños del jabalí

Reclama también que se incrementan las ayudas a las personas damnificadas

Redacción
13/06/2026 12:59
Oscar Insua, diputado del BNG
Oscar Insua, diputado del BNG
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El diputado del BNG por la Costa da Morte, Oscar Insua, presentó una iniciativa en el Parlamento gallego en la que insta a la Xunta a elaborar un censo objetivo y real de los jabalíes en la zona, así como a adoptar de forma inmediata medidas para frenar los daños que causan en las cosechas. 

Además, solicita que el Gobierno gallego aumente las ayudas destinadas a las personas damnificadas por estos daños. 

Desde el BNG apuntan que las medias llevadas a cabo hasta ahora por la Consellería de Medio Ambiente afectaron a algunos tecores de Bergantiñoes, pero no a los del resto de la Costa da Morte, donde no se declaró la emergencia cinegética el año pasado. Asimismo, el BNG señala que dichas medidas conllevaron desacuerdos y enfrentaron la Federación Galega de Caza y asociaciones ecologistas contra la Xunta. “Non podemos permanecer impasíbeis ante a ineficacia do sistema actual, e sendo a xestión da fauna salvaxe unha competencia directa da Xunta”, advierte la formación nacionalista. 

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