Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

El espectáculo manda en un fin de semana con altas temperaturas

Carballo disfruta de su I Balsiña Fest en un sábado en el que las máximas rozaron los 37 grados

Redacción
13/06/2026 23:41
Balsiña Fest (4)
El skate tuvo gran protagonismo este sábado en Carballo
Raúl López
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Costa da Morte vive un fin de semana en el que se celebran fiestas y citas culturales en medio de unas altas temperaturas. De hecho, los termómetros rozaron este sábado los 37 grados en Carballo, en tanto que en Vimianzo las máximas se situaron en 35,5; en Zas fueron 34,5; en Malpica, 33,1; y en Santa Comba, 32,2 grados, según datos de MeteoGalicia. 

La comarca de Bergantiños estuvo todo el día en alerta amarilla ante las temperaturas más altas en lo que va de año y que han arrastrado a vecinos y visitantes a las playas de la zona. Cabe recordar que hasta el lunes no entra en funcionamiento el servicio de socorrismo en los arenales de Carballo y Caión (A Laracha), mientras que en los de Malpica y Laxe lo harán en la segunda quincena de junio. Las previsiones apuntan a que este domingo hará de nuevo mucho calor.

Y mientras que unos acuden a las playas o se sientan a buscar la sombra en las terrazas de los bares, otros disfrutan de la intensa programación festiva y cultural del fin de semana. Así, en Agualada (Coristanco) iniciaron las fiestas en honor a San Antonio, que este domingo llegan a su segunda y última jornada. 

Por su parte, Carballo abrió este sábado la primera edición del Balsiña Fest, antesala del San Xoán que fusiona deporte, música y arte colectivo. La cita central fue el Balsiña Skate Jam, una quedada de skate en la que los participantes mostraron sus mejores trucos en un formato de ‘jam’ libre y exhibición. 

Balsiña Fest
Participantes en la quedada de skate
Raúl López

Más allá del deporte, el Balsiña Fest funciona como escaparate para el talento, ofreciendo una muestra de arte, moda y diseño de creadores locales emergentes. De la música en la carpa instalada en la zona se encargaron Loulow y Emete por la tarde y, ya por la noche, Tunaboy, Collazo, Lg1do, Kelsier, Luciano Macaro, Cotelo y Dj Roy. 

Balsiña Fest (1)
Conciertos del Balsiña Fest
Raúl López

El baile tuvo también su protagonismo en la plaza Les Sables d’Olonne, en A Laracha, que acogió el XLV aniversario de la AC Santa María de Torás, que tras la exhibición folclórica culminó con una animada churrascada.

Aniversario de Santa María de Torás (8)
Aniversario de Santa María de Torás
Raúl López
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Balsiña Fest (4)

El espectáculo manda en un fin de semana con altas temperaturas
Redacción
San Antonio en Agualada (4)

Agualada honra a San Antonio
Redacción
Oscar Insua, diputado del BNG

El BNG pide a la Xunta medidas eficaces en la Costa da Morte para frenar los daños del jabalí
Redacción
Alumando que realizó la PAU en el IES Agra de Raíces de Cee

Cinco institutos de la Costa da Morte consiguen el 100% de aprobados en los exámenes de la PAU
Redacción