El espectáculo manda en un fin de semana con altas temperaturas

El skate tuvo gran protagonismo este sábado en Carballo Raúl López

La Costa da Morte vive un fin de semana en el que se celebran fiestas y citas culturales en medio de unas altas temperaturas. De hecho, los termómetros rozaron este sábado los 37 grados en Carballo, en tanto que en Vimianzo las máximas se situaron en 35,5; en Zas fueron 34,5; en Malpica, 33,1; y en Santa Comba, 32,2 grados, según datos de MeteoGalicia.

La comarca de Bergantiños estuvo todo el día en alerta amarilla ante las temperaturas más altas en lo que va de año y que han arrastrado a vecinos y visitantes a las playas de la zona. Cabe recordar que hasta el lunes no entra en funcionamiento el servicio de socorrismo en los arenales de Carballo y Caión (A Laracha), mientras que en los de Malpica y Laxe lo harán en la segunda quincena de junio. Las previsiones apuntan a que este domingo hará de nuevo mucho calor.

Y mientras que unos acuden a las playas o se sientan a buscar la sombra en las terrazas de los bares, otros disfrutan de la intensa programación festiva y cultural del fin de semana. Así, en Agualada (Coristanco) iniciaron las fiestas en honor a San Antonio, que este domingo llegan a su segunda y última jornada.

Por su parte, Carballo abrió este sábado la primera edición del Balsiña Fest, antesala del San Xoán que fusiona deporte, música y arte colectivo. La cita central fue el Balsiña Skate Jam, una quedada de skate en la que los participantes mostraron sus mejores trucos en un formato de ‘jam’ libre y exhibición.

Participantes en la quedada de skate Raúl López

Más allá del deporte, el Balsiña Fest funciona como escaparate para el talento, ofreciendo una muestra de arte, moda y diseño de creadores locales emergentes. De la música en la carpa instalada en la zona se encargaron Loulow y Emete por la tarde y, ya por la noche, Tunaboy, Collazo, Lg1do, Kelsier, Luciano Macaro, Cotelo y Dj Roy.

Conciertos del Balsiña Fest Raúl López

El baile tuvo también su protagonismo en la plaza Les Sables d’Olonne, en A Laracha, que acogió el XLV aniversario de la AC Santa María de Torás, que tras la exhibición folclórica culminó con una animada churrascada.