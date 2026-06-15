Cabana organiza una jornada de puertas abiertas en la rehabilitada capilla de Sinde

Capilla de Sinde Cedida

El Concello de Cabana organiza para este viernes una jornada de puertas abiertas para dar a conocer a la ciudadanía la renovada capilla de Sinde. Tras los trabajos de rehabilitación, la capilla funcionará como Centro de Interpretación Medioambiental e de Recepción de Visitantes do Estuario do Anllóns.

La jornada comenzará a las 19.30 horas e incluirá diversas actividades, entre ellas una procesión, una misa y un acto institucional con la participación de la Coral de Canduas. Además, los asistentes pondrán disfrutar de un aperitivo en el inmueble.

La renovación de la capilla de Sinde se llevó a cabo con la colaboración del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Costa da Morte, la Axencia Turismo de Galicia y a través de fondos propios municipales. El proyecto se completa con un mirador financiado a través del Plan de Sostibilidade Turística en Destino Os Fogóns do Anllóns, de la Diputación.

El edificio se encontraba en ruinas a pesar de ser uno de los inmuebles históricos emblemáticos de la zona, que además está situado en un lugar privilegiado, con vistas al estuario do Anllóns y a la ría de Corme-Laxe.