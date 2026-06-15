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Bergantiños

Cabana organiza una jornada de puertas abiertas en la rehabilitada capilla de Sinde

El edificio ha sido reconvertido en un centro de interpretación medioambiental y de recepción de visitantes

Redacción
15/06/2026 20:27
capela sinde
Capilla de Sinde
Cedida
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El Concello de Cabana organiza para este viernes una jornada de puertas abiertas para dar a conocer a la ciudadanía la renovada capilla de Sinde. Tras los trabajos de rehabilitación, la capilla funcionará como Centro de Interpretación Medioambiental e de Recepción de Visitantes do Estuario do Anllóns. 

La jornada comenzará a las 19.30 horas e incluirá diversas actividades, entre ellas una procesión, una misa y un acto institucional con la participación de la Coral de Canduas. Además, los asistentes pondrán disfrutar de un aperitivo en el inmueble. 

La renovación de la capilla de Sinde se llevó a cabo con la colaboración del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Costa da Morte, la Axencia Turismo de Galicia y a través de fondos propios municipales. El proyecto se completa con un mirador financiado a través del Plan de Sostibilidade Turística en Destino Os Fogóns do Anllóns, de la Diputación. 

El edificio se encontraba en ruinas a pesar de ser uno de los inmuebles históricos emblemáticos de la zona, que además está situado en un lugar privilegiado, con vistas al estuario do Anllóns y a la ría de Corme-Laxe. 

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