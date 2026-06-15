El BNG de Laxe denuncia que la Xunta no busca solución al transporte de los alumnos de Traba

Cristina Vázquez, portavoz del BNG de Laxe Cedida

El BNG de Laxe denuncia que la Xunta “abandona” al alumnado de educación postobligatoria de Traba y se niega a encontrar soluciones para garantizar su derecho al transporte. Así lo señala el BNG tras la respuesta de la Xunta a una pregunta realizada por el diputado Oscar Insua, sobre la necesidad de establecer una parada de bus en la parroquia de Traba para los estudiantes de Bachiller y FP que tiene que desplazarse a los centros educativos de Baio y Ponteceso.

“A Xunta respondeu que a creación desta parada incrementaría de maneira significativa a distancia do percorrido, o que se traduciría nun aumento do tempo de viaxe, así como que a empresa de transporte indica a imposibilidade de que o bus puidese efectuar o xiro na zona, debido ao tamaño necesario do vehículo para atender a demanda existente”, señala el Bloque, que considera “inaceptable” esta respuesta, que “confirma que Xunta non ten vontade de buscar solucións reais”.

La portavoz del BNG de Laxe, Cristina Vázquez del Prisco, señaló que la respuesta del Gobierno gallego “parécenos indignante e non ten nada que ver coas necesidades das familias e dos rapaces”. Añadió que le parece “especialmente grave que unha administración que presume continuamente do seu compromiso co rural e coa loita contra o despoboamento sexa incapaz de garantir un servizo básico para que a mocidade poida continuar a súa formación sen sufrir discriminación por vivir nunha parroquia afastada dos principais núcleos urbanos”.

Vázquez añadió que el Concello de Laxe, en un escrito remitido a la Xunta, no especificó los centros educativos de otras localidades a los que acuden los alumnos de Laxe. Avanzó, asimismo, que el BNG seguirá exigiendo a la Xunta “que abandone as escusas e sente a traballar co Concello de Laxe e coa veciñanza para atopar unha solución viable”.