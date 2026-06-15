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Bergantiños

La Xunta impulsa el polígono de Cabana, con casi 270.000 metros cuadrados de suelo industrial

La administración autonómica da luz verde al Peose para avanzar en el proyecto

Redacción
15/06/2026 18:58
Una pasada visita a los terrenos del polígono
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El Consello da Xunta tomó razón este lunes de dos nuevas actuaciones que permitirán la creación de casi medio millón de metros cuadrados de suelo empresarial en la provincia coruñesa. Se trata de la construcción del polígono industrial de Cabana y de la ampliación del de Merelle, en Ordes. 

El proyecto de construcción del futuro parque empresarial de Cabana, promovido por la sociedad Xestión do Solo de Galicia (Xestur), en el marco del Plan sectorial de ordenación de áreas empresarailes de Galicia (Psoaeg) comienza así con la aprobación inicial del plan estructurante de ordenación del suelo empresarial (Peose), del cual se tomó razón en el Consello da Xunta. 

La superficie total de esta nueva infraestructura es de 267.216 metros cuadrados y cuenta con un presupuesto estimado de 26 millones de euros. De forma paralela, y con el objetivo de agilizar al máximo los plazos e iniciar cuanto antes la ejecución de las obras, Xestur puso en marcha los trámites necesarios para licitar la expropiación de los terrenos. 

Esta actuación se enmarca en la estrategia de la Xunta para incrementar la disponibilidad de suelo empresarial de promoción pública en ámbitos con demanda y con capacidad de vertebración territorial. 

Según explica la Xunta, el nuevo parque cabanés permitirá dotar a Cabana y al resto de la Costa da Morte de una “oferta ordenada de suelo empresarial”, favoreciendo la implantación y el crecimiento de empresas, la fijación de actividad económica y la generación de empleo. 

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