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Bergantiños

La Xunta resalta en Ponteceso la modernización y digitalización del sistema de abastecimiento

La actuación ha permitido mejorar el control y la gestión del sistema municipal de abastecimiento mediante una inversión de casi 190.000 euros

Redacción
15/06/2026 19:11
Visita de Belén do Campo a Ponteceso (3)
Visita de Belén do Campo a Ponteceso
Moncho Fuentes
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La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, y por la directora territorial de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Pilar Arias, visitó este lunes las actuaciones desarrolladas en Ponteceso en el marco del ‘Plan de dixitalización da xestión do ciclo integral da auga’ impulsado por Augas de Galicia. 

Esta iniciativa que ha permitido modernizar los sistemas de abastecimiento en 38 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes con casi cinco millones de euros de inversión global. 

En el caso de Ponteceso, la actuación ha permitido mejorar el control y la gestión del sistema municipal de abastecimiento mediante una inversión de casi 190.000 euros.

 La delegada explicó que los trabajos realizados incluyeron la instalación de sensores inteligentes, sistemas de telecontrol y plataformas avanzadas de análisis de datos que permiten monitorizar de forma continua parámetros como los caudales, los niveles de los depósitos, la turbidez o el cloro del agua, así como el consumo energético de las instalaciones.

 Las actuaciones se realizaron en el sistema municipal de abastecimiento, integrado por tres captaciones —una superficial en el río Anllóns y dos subterráneas—, dos estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) y cuatro depósitos de almacenamiento y regulación. 

En total, se implantaron siete puntos de registro y control distribuidos entre las captaciones, las plantas de tratamiento y los depósitos de Anllóns, Tella, Couto y Corme. 

A mayores, el proyecto incorporó las plataformas digitales del Centro de Xestión de Datos Local (CXDL) y del Centro de Xestión de Datos Autonómico (CXDA), que permiten recopilar, integrar y analizar toda la información procedente de las infraestructuras hidráulicas municipales en un único sistema de gestión. De este modo, los responsables del servicio pueden acceder en tiempo real a los datos de funcionamiento de la red y tomar decisiones basadas en información actualizada y precisa.

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