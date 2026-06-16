Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Escolares del colegio Celso Emilio Ferreiro de Cerceda, galardonados en ‘Nós tamén creamos’

Recibieron el premio en la categoría de 1º y 2º de Primaria

Redacción
16/06/2026 20:26
NósTaménCreamos (3)
Foto de grupo de todos los premiados
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, felicitó este martes a los escolares galardonados en los premios ‘Nós tamén creamos 2025-2026’, a los que se refirió como “los grandes artífices de esta gran fiesta alrededor de la lengua, del audiovisual y la literatura gallegas”

Lo hizo en la entrega de premios a los mejores cortometrajes del certamen impulsado por las Consellerías de Cultura, Lingua e Xuventude y de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional para promover el uso de la lengua gallega a través de cortos de animación.

 En total fueron galardonados ocho centros educativos, entre los que se encuentra el colegio Celso Emilio Ferreiro, de Cerceda, en el nivel de 1° y 2º de Educación Primaria. Todos los cortometrajes premiados y los del resto de los centros escolares participantes se podrán visualizar en el Portal de la Lingua Galega, en su canal de Youtube y, además, en la sección infantil y en la aplicación Xabarín de la Compañía de Radio-Televisión de Galicia .

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

NósTaménCreamos (3)

Escolares del colegio Celso Emilio Ferreiro de Cerceda, galardonados en ‘Nós tamén creamos’
Redacción
Luz_pardo_fedepe_

La empresaria malpicana Luz Pardo recibe en Madrid el Premio Mujer Fedepe
Redacción
10 noviembre 2024Arteixo.- Unas 70 personas participaron ayer en uno de los eventos del año en Lañas, la Esfolla Popular, que organiza la asociación Fontesvellas y que cumplió su cuarta edición consolidada como una actividad única en el entorno que preserva las tradiciones y ensalza los trabajos del campo. Ataviados con trajes de época cedidos por el Ayuntamiento (y también con ropas particulares que emulaban a las utilizadas hace 50 o 60 años), los vecinos se divirtieron recogiendo y clasificando el maíz, una labor que hoy en día se realiza con máquinas.

UUAA alerta de la propagación de la plaga del gusano soldado y los daños en la cosecha de maíz en la comarca
Redacción
Reunión en As Encrobas

La Diputación apoya en As Encrobas la labor de las asociaciones que mantienen vivo el rural
Redacción