Escolares del colegio Celso Emilio Ferreiro de Cerceda, galardonados en ‘Nós tamén creamos’

Foto de grupo de todos los premiados Cedida

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, felicitó este martes a los escolares galardonados en los premios ‘Nós tamén creamos 2025-2026’, a los que se refirió como “los grandes artífices de esta gran fiesta alrededor de la lengua, del audiovisual y la literatura gallegas”

Lo hizo en la entrega de premios a los mejores cortometrajes del certamen impulsado por las Consellerías de Cultura, Lingua e Xuventude y de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional para promover el uso de la lengua gallega a través de cortos de animación.

En total fueron galardonados ocho centros educativos, entre los que se encuentra el colegio Celso Emilio Ferreiro, de Cerceda, en el nivel de 1° y 2º de Educación Primaria. Todos los cortometrajes premiados y los del resto de los centros escolares participantes se podrán visualizar en el Portal de la Lingua Galega, en su canal de Youtube y, además, en la sección infantil y en la aplicación Xabarín de la Compañía de Radio-Televisión de Galicia .