La Diputación apoya en As Encrobas la labor de las asociaciones que mantienen vivo el rural

Reunión en As Encrobas Cedida

La diputada de Mar e Medio Rural de la Diputación, Cristina Capelán, visitó este martes la Asociación de Mulleres Rurais A Xungueira das Encrobas, en Cerceda, una entidad que desde hace dos décadas lleva a cabo una importante labor de dinamización social, cultural y comunitaria en la parroquia.

Capelán se reunió con las responsables de la entidad para conocer de primera mano su actividad, las necesidades del colectivo y las actuaciones previstas en el local de Pontoxo, que cuenta con una subvención provincial de 9.598,92 euros. La ayuda provincial se destinará al acondicionamiento de este espacio con el objetivo de mejorar su seguridad y funcionalidad.

El local constituye un punto de encuentro fundamental para los vecinos y para el desarrollo de las actividades que organiza a lo largo del año. Capelán destacó que entidades como A Xungueira “cumpren unha función esencial na vida do rural, porque fomentan a participación veciñal e contribúen a que os pobos sigan vivos”. Capelán puso en valor el trabajo de la entidad.