Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

La empresaria malpicana Luz Pardo recibe en Madrid el Premio Mujer Fedepe

Reconocimiento al liderazgo femenino al frente de las firmas Cafés Lúa, Espazo Nature y del Grupo Gestán

Redacción
16/06/2026 19:48
Luz_pardo_fedepe_
Luz Pardo (izquierda) recogiendo el galardón
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La empresaria Luz Pardo Longueira (Buño, Malpica, 1968) recibió en la noche del lunes en el Ateneo de Madrid el Premio Mujer Fedepe, uno de los reconocimientos más prestigiosos de España en materia de liderazgo femenino, durante la ceremonia de entrega de los XXXV Premios Fedepe, presidida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo

La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (Fedepe) distinguió a Luz Pardo por una trayectoria empresarial marcada por la innovación, la sostenibilidad y la creación de valor desde Galicia, al frente de proyectos empresariales de referencia como Grupo Gestán, Cafés Lúa (Carballo) y Espazo Nature (Razo-Carballo).

El galardón fue entregado en una gala celebrada bajo el lema ‘Somos la tecla del cambio’, que reunió a destacadas representantes del ámbito empresarial, científico, institucional y social de toda España. Entre las premiadas de esta edición figuran también Mirenchu del Valle, presidenta de Unespa; Judith Viader, CEO de Frit Ravich; Ana María Maiques, fundadora y CEO de Neuroelectrics; o Ana José Varela, directora financiera de la OCDE. 

premios_fedepe
Foto de grupo de las premiadas
Cedida

Durante su intervención, Luz Pardo quiso compartir el reconocimiento con todas las personas que han formado parte de su trayectoria profesional y reivindicó el papel de las empresas como agentes de transformación social. 

“Las empresas no solo generamos actividad económica; generamos oportunidades, construimos futuro y contribuimos a mejorar los territorios en los que desarrollamos nuestra actividad”, señaló.

La empresaria recordó además sus raíces gallegas (nació en Buño y está afincada en Carballo) y destacó que los valores que han guiado su carrera nacen precisamente de su tierra. “En Galicia aprendí el valor del esfuerzo, de la perseverancia y de la palabra dada”, afirmó durante su intervención al recoger el galardón. 

A lo largo de su trayectoria, Luz Pardo ha impulsado proyectos en sectores tan diversos como la alimentación, el turismo sostenible, la gestión ambiental, la valorización de residuos y las energías renovables, apostando siempre por modelos empresariales vinculados a la innovación y al compromiso con el entorno. 

En su discurso también quiso reconocer el trabajo de miles de mujeres que lideran empresas y organizaciones desde distintos ámbitos. “El liderazgo no tiene género, pero sí valores: compromiso, capacidad, visión y valentía”, manifestó. Los Premios Fedepe celebran este año su 35 aniversario y se han consolidado como una de las principales plataformas de reconocimiento al talento femenino y al impulso de la igualdad de oportunidades en España. 

Para Luz Pardo, este galardón supone “un reconocimiento compartido con todas las personas que forman parte de mi trayectoria” y un estímulo para seguir impulsando desde Galicia proyectos empresariales comprometidos con la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo de las personas. La gala estuvo presentada por Miriam Díaz Aroca y José Manuel González Huesa. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

NósTaménCreamos (3)

Escolares del colegio Celso Emilio Ferreiro de Cerceda, galardonados en ‘Nós tamén creamos’
Redacción
Luz_pardo_fedepe_

La empresaria malpicana Luz Pardo recibe en Madrid el Premio Mujer Fedepe
Redacción
10 noviembre 2024Arteixo.- Unas 70 personas participaron ayer en uno de los eventos del año en Lañas, la Esfolla Popular, que organiza la asociación Fontesvellas y que cumplió su cuarta edición consolidada como una actividad única en el entorno que preserva las tradiciones y ensalza los trabajos del campo. Ataviados con trajes de época cedidos por el Ayuntamiento (y también con ropas particulares que emulaban a las utilizadas hace 50 o 60 años), los vecinos se divirtieron recogiendo y clasificando el maíz, una labor que hoy en día se realiza con máquinas.

UUAA alerta de la propagación de la plaga del gusano soldado y los daños en la cosecha de maíz en la comarca
Redacción
Reunión en As Encrobas

La Diputación apoya en As Encrobas la labor de las asociaciones que mantienen vivo el rural
Redacción