La empresaria malpicana Luz Pardo recibe en Madrid el Premio Mujer Fedepe

Luz Pardo (izquierda) recogiendo el galardón Cedida

La empresaria Luz Pardo Longueira (Buño, Malpica, 1968) recibió en la noche del lunes en el Ateneo de Madrid el Premio Mujer Fedepe, uno de los reconocimientos más prestigiosos de España en materia de liderazgo femenino, durante la ceremonia de entrega de los XXXV Premios Fedepe, presidida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (Fedepe) distinguió a Luz Pardo por una trayectoria empresarial marcada por la innovación, la sostenibilidad y la creación de valor desde Galicia, al frente de proyectos empresariales de referencia como Grupo Gestán, Cafés Lúa (Carballo) y Espazo Nature (Razo-Carballo).

El galardón fue entregado en una gala celebrada bajo el lema ‘Somos la tecla del cambio’, que reunió a destacadas representantes del ámbito empresarial, científico, institucional y social de toda España. Entre las premiadas de esta edición figuran también Mirenchu del Valle, presidenta de Unespa; Judith Viader, CEO de Frit Ravich; Ana María Maiques, fundadora y CEO de Neuroelectrics; o Ana José Varela, directora financiera de la OCDE.

Foto de grupo de las premiadas Cedida

Durante su intervención, Luz Pardo quiso compartir el reconocimiento con todas las personas que han formado parte de su trayectoria profesional y reivindicó el papel de las empresas como agentes de transformación social.

“Las empresas no solo generamos actividad económica; generamos oportunidades, construimos futuro y contribuimos a mejorar los territorios en los que desarrollamos nuestra actividad”, señaló.

La empresaria recordó además sus raíces gallegas (nació en Buño y está afincada en Carballo) y destacó que los valores que han guiado su carrera nacen precisamente de su tierra. “En Galicia aprendí el valor del esfuerzo, de la perseverancia y de la palabra dada”, afirmó durante su intervención al recoger el galardón.

A lo largo de su trayectoria, Luz Pardo ha impulsado proyectos en sectores tan diversos como la alimentación, el turismo sostenible, la gestión ambiental, la valorización de residuos y las energías renovables, apostando siempre por modelos empresariales vinculados a la innovación y al compromiso con el entorno.

En su discurso también quiso reconocer el trabajo de miles de mujeres que lideran empresas y organizaciones desde distintos ámbitos. “El liderazgo no tiene género, pero sí valores: compromiso, capacidad, visión y valentía”, manifestó. Los Premios Fedepe celebran este año su 35 aniversario y se han consolidado como una de las principales plataformas de reconocimiento al talento femenino y al impulso de la igualdad de oportunidades en España.

Para Luz Pardo, este galardón supone “un reconocimiento compartido con todas las personas que forman parte de mi trayectoria” y un estímulo para seguir impulsando desde Galicia proyectos empresariales comprometidos con la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo de las personas. La gala estuvo presentada por Miriam Díaz Aroca y José Manuel González Huesa.