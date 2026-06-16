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Bergantiños

La ‘poxa de galos’, una tradición que conservan las romerías de Toba y A Piña

A Piña (Carballo) y Toba (Cee) celebraron sus romerías de San Adrián, en las que no faltó una de las tradiciones ancestrales

Redacción
16/06/2026 22:26
San Adrián da Piña (42)
Romería de San Adrián da Piña
Mar Casal
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Dieciséis de junio, día de San Adrián, con dos citas imprescindibles en la Costa da Morte: A Piña, en la parroquia carballesa de Sofán, y Toba, en el municipio de Cee. En ambos casos celebraron el día grande de la romería, en la que conservan la tradición ancestral de la “poxa” de gallos. 

 Los asistentes seguían de cerca la subasta, mientras los encargados de la poxa intentaban ‘rascar’ unos euros más. En Toba se llegó a pagar hasta 50 euros. Antes de la puja, hubo misa y procesión en ambas localidades. 

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