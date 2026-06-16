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Bergantiños

UUAA alerta de la propagación de la plaga del gusano soldado y los daños en la cosecha de maíz en la comarca

El sindicato agrario urge medidas a la Xunta ante un mal que amenaza con mermar las explotaciones

Redacción
16/06/2026 18:52
10 noviembre 2024Arteixo.- Unas 70 personas participaron ayer en uno de los eventos del año en Lañas, la Esfolla Popular, que organiza la asociación Fontesvellas y que cumplió su cuarta edición consolidada como una actividad única en el entorno que preserva las tradiciones y ensalza los trabajos del campo. Ataviados con trajes de época cedidos por el Ayuntamiento (y también con ropas particulares que emulaban a las utilizadas hace 50 o 60 años), los vecinos se divirtieron recogiendo y clasificando el maíz, una labor que hoy en día se realiza con máquinas.
La plaga afecta al maíz
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Unións Agrarias alerta de la propagación de la plaga del gusano soldado (‘Spodoptera exigua’), lo que provoca daños en la cosecha de maíz en Galicia, principalmente en las zonas de la Costa da Morte, Bergantiños, Xallas, Ordes, A Barcala, Terras de Soneira y Deza, y “afectan aproximadamente al 70% del maíz plantado”. 

Los primeros ataques de este insecto comenzaron a documentarse en los años 90, con una “extensión sin control” desde la costa hacia el interior. Por ello, Unións Agrarias urge la intervención de la Xunta para buscar soluciones a “un mal que amenaza con mermar muy significativamente la capacidad de autoabastecimiento de las explotaciones y aumentar el coste de la alimentación del ganado”.

Señala la “preocupación creciente” de los productores, dado que los tratamientos de contacto “tienen una efectividad limitada, pues aunque eliminan los gusanos vivos no destruyen los huevos, que quedan en las plantas y eclosionan, dando lugar a nuevos ataques”. 

“Esto ha llevado a un uso de tratamientos sistémicos que, a pesar de ser más letales, no pueden emplearse indiscriminadamente y cuentan con un límite de aplicaciones permitidas; tras los cuales los insectos están volviendo a aparecer”. 

Unións Agrarias insta a la Consellería a habilitar mecanismos que permitan paliar el aumento de costes de producción de las granjas, al tiempo que reclama que esta plaga se incluya en las coberturas de los seguros agrarios. El sindicato señala que se trata de un problema recurrente “que va a más” y que el sector productor y las empresas de servicios no son capaces de atajar con los medios de los que disponen.

Además, UUAA demanda responsabilidad y comprensión para evitar que la situación pueda implicar posibles penalizaciones en las ayudas que las explotaciones perciben de la Política Agraria Común. 

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