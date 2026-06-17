El BNG de Laxe califica de propagandística la visita de la conselleira de Medio Ambiente y asegura que “veu vender fume”

Visita de Ana Pontón a la laguna de Traba Cedida

El BNG de Laxe ha criticado este miércoles el anuncio sobre el proyecto para la laguna de Traba, señalando que se contradice con lo que la propia consellería decía el 10 de febrero.

“Hai catro meses dicía a Xunta nun comunicado oficial que o proxecto para a rehabilitación da lagoa de Traba estaba ultimado –é dicir, que estaba xa listo– e agora din que este ano van facer o proxecto. En que quedamos, estaba listo ou aínda teñen que facelo? Xa basta de mentiras, basta de anuncios e propaganda e basta de vir a Laxe a vender fume, porque Laxe merece moito máis que titulares”, destacó la candidata a la alcaldía, Cristina Vázquez.

Vázquez recordó que fue el trabajo del BNG en el Parlamento recogiendo las denuncias de los vecinos de Traba lo que puso la situación de la laguna encima de la mesa, “porque tras 17 anos de PP na Xunta e dez anos do PP no concello, ningún dos dous gobernos moveron un dedo, non fixeron nada pola lagoa, que agora precisa unha intervención urxente. O que desde o BNG de Laxe lle pedimos a Xunta é menos propaganda, menos anuncios e máis traballar con feitos concretos para mellorar o noso concello”.

El BNG fue muy crítico con la visita de Vázquez el pasado lunes a Laxe, que calificó de “absolutamente propagandística”, para hablar sobre mediadas de protección solar, “sen facer nin unha soa mención ós problemas do concello, nin sequera ós relacionados coas súas competencias”. Critica el BNG que, pese a que la visita fue en la playa, no se hizo referencia alguna a la situación de las dunas y al exceso de arena.