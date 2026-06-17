La Xunta apoya con 85.000 euros la mejora en caminos rurales de Coristanco

Visita de Belén do Campo a Coristanco Cedida

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por el alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, visitó este miércoles una de las actuaciones de mejora ejecutadas en el municipio dentro Plan Camiña 2025-2026, que contempla obras en los viarios de tres parroquias: Ferreira, Agualada y Castro.

Do Campo destacó que la Xunta concedió al Concello una subvención de más de 85.000 euros para la rehabilitación viaria en estas zonas de uso frecuente por los vecinos y fundamentales para la movilidad diaria y el acceso a explotaciones y fincas de la zona.

La aportación se repartió en dos anualidades, con más de 41.000 euros en 2025 y de cerca de 44.000 euros en 2026, en el marco de esta línea de ayudas con la que la Xunta busca contribuir a la conservación y modernización de la red viaria municipal en los ayuntamientos gallegos.