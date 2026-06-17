La Xunta invertirá 2,5 millones de euros en la restauración ambiental de la laguna de Traba de Laxe

Visita de la conselleira a la zona acompañada por el alcalde Cedida

La Xunta llevará a cabo la restauración ambiental integral de la laguna de Traba (Laxe) con una inversión de 2,5 millones de euros y un plazo de ejecución entre los años 2027 y 2028. Así lo informa la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, cuyo primer paso será realizar este mismo año la redacción del proyecto.

El anuncio de esta iniciativa lo realizó esta semana la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante una visita a la zona húmeda en la que se va a actuar y en la que estuvo acompañada por el alcalde, Francisco Charlín.

Como primer paso, la conselleira explicó que este año su departamento acometerá la redacción del proyecto para concretar las actuaciones a realizar. Vázquez le trasladó también al regidor que en este plan de restauración se integrarán todos los intereses implicados, desde los medioambientales hasta el mantenimiento de aprovechamientos tradicionales sostenibles existentes en el entorno.

En este sentido, avanzó que incluirá medidas de control de la vegetación perimetral; restauración del sistema dunar y de sus hábitats (tanto en medio seco como húmedo); recuperación o refuerzo de la flora y fauna locales y eliminación de especies exóticas invasoras. También se contemplan actuaciones sobre el desagüe natural para recuperar la dinámica hídrica de este espacio y evitar inundaciones en los terrenos adyacentes.

Otras medidas son la ampliación de la lámina de agua, así como mejora del uso público y de la experiencia de los visitantes (paneles, balizamiento de áreas sensibles, adecuación de la pasarela, etcétera).

La Xunta recuerda que esta actuación de mejora ambiental en la laguna de Traba está incluida en el Plan de restauración de humedales impulsado por el Gobierno gallego, en el que prevé invertir 4,65 millones de euros a través de distintas intervenciones programadas en zonas húmedas de las cuatro provincias gallegas a ejecutar de aquí al año 2028.

La laguna de Traba constituye un ecosistema clave para muchas especies de aves, tanto sedentarias como invernantes. Así, es uno de los 646 espacios naturales de este tipo inventariados en Galicia –que es la cuarta comunidad española con más zonas húmedas en la lista Ramsar–, un registro internacional que integra los humedales de todo el mundo que destacan por su interés ecológico y trascendencia para la biodiversidad.

Las zonas húmedas gallegas Ramsar son, concretamente, la ría de Ribadeo; las rías de Ortigueira y Ladrido; la laguna y arenal de Valdoviño; el complejo de Corrubedo; el complejo intermareal Umia-O Grove; y el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

Desde la consellería afirman que este tipo de ecosistemas son vitales para proporcionar servicios esenciales para el medio ambiente y la sociedad, como, por ejemplo, regulación hídrica, protección frente a posibles inundaciones, depuración de aguas, almacenamiento de carbono o sostén de la biodiversidad.