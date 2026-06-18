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Bergantiños

Las fiestas del Corpus de Malpica anticipan la romería de Santo Hadrián este domingo

Las celebraciones comienzan este viernes y culminan el domingo con la popular romería

Redacción
18/06/2026 21:56
Procesión de Santo Hadrián el pasado año
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Las fiestas del Corpus de Malpica anticipan la romería de Santo Hadrián que se celebra este domingo en la localidad. Las celebraciones comenzarán este viernes. A las 20.00 horas habrá misa en la iglesia parroquial, y a partir de las 22.30 horas se inicia la verbena a cargo del grupo Elebé 2.0 y discomóvil Impacto con Cotelo, Nyan Boe y Ariax, en Travelift (Porto). 

Las fiestas continúan mañana sábado con misa a las 11.00 horas, y a continuación, sesión vermú a cargo de Laura Añón, Ángel Sevilla, JJ Compota y Dj Anthony en la Plaza Villar Amigo. A partir de las 16.00 horas, tardeo en el Paseo da Praia con Bermu, Ariax y Luciano Macaro. 

A las 20.00 se oficiará una nueva misa, para seguir con verbena con el dúo Veneguay y discomóvil Impacto con Bermu, Ariax y Drew Korme. El domingo se honra a Santo Hadrián, con la primera misa y procesión de subida del santo a las 7.30 horas. La eucaristía continúa a las 10.00, 11.00, 12.00 y la solemne a las 13.00 horas en el santuario. Por la tarde tendrá lugar la tradicional bajada del santo, a partir de las 17.30 horas con la procesión en sendido contrario. 

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