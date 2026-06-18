Las fiestas del Corpus de Malpica anticipan la romería de Santo Hadrián este domingo

Procesión de Santo Hadrián el pasado año IG

Las fiestas del Corpus de Malpica anticipan la romería de Santo Hadrián que se celebra este domingo en la localidad. Las celebraciones comenzarán este viernes. A las 20.00 horas habrá misa en la iglesia parroquial, y a partir de las 22.30 horas se inicia la verbena a cargo del grupo Elebé 2.0 y discomóvil Impacto con Cotelo, Nyan Boe y Ariax, en Travelift (Porto).

Las fiestas continúan mañana sábado con misa a las 11.00 horas, y a continuación, sesión vermú a cargo de Laura Añón, Ángel Sevilla, JJ Compota y Dj Anthony en la Plaza Villar Amigo. A partir de las 16.00 horas, tardeo en el Paseo da Praia con Bermu, Ariax y Luciano Macaro.

A las 20.00 se oficiará una nueva misa, para seguir con verbena con el dúo Veneguay y discomóvil Impacto con Bermu, Ariax y Drew Korme. El domingo se honra a Santo Hadrián, con la primera misa y procesión de subida del santo a las 7.30 horas. La eucaristía continúa a las 10.00, 11.00, 12.00 y la solemne a las 13.00 horas en el santuario. Por la tarde tendrá lugar la tradicional bajada del santo, a partir de las 17.30 horas con la procesión en sendido contrario.