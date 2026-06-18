Malpica programa más de medio centenar de actividades culturales, deportivas y de ocio este verano

Una actuación en la Festa Galega el pasado año IG

El Concello de Malpica presentó la programación estival, con más de medio centenar de actividades deportivas, culturales y de ocio entre los meses de julio y septiembre en diferentes lugares del municipio.

Las propuestas están dirigidas a personas de todas las edades, ofreciendo alternativas de ocio saludables a los vecinos, además de poner en valor el patrimonio local. En el ámbito deportivo destacan actividades ya consolidadas como Surfea Malpica, los Xogos Multideportivos, yoga en la playa, los deportes de raqueta, las salidas Actívate, el Xogo de Pistas en Familia, el voley playa, el fútbol 3x3 y el fútbol playa infantil.

También se incluyen en la programación otros eventos destacados como la travesía Sisargas, el Día da Bicicleta y la IX Carreira Pedestre Concello de Malpica. La oferta se completa con la disponibilidad de la pista municipal de pickleball, el servicio del gimnasio municipal y el VII Campus de Verán de la UD Cerqueda.

Además, habrá diferentes ofertas de conciliación como Pintar na Rúa, el campamento Concilia, el Concurso de Barcanas e Castelos de Area o los campamentos de distintas entidades. También habrá actividad en el ecomuseo Forno do Forte, con talleres y visitas; volverán los Seráns na Vila y distintos festivales de música.

Uno de los momentos más destacados girará entorno al eclipse del 12 de agosto, con lugares privilegiados para la observación. La programación se extenderá hasta finales de septiembre con Espazos Sonoros.