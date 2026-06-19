Los vecinos de Cabana estrenan el nuevo centro de interpretación medioambiental en la rehabilitada capilla de Sinde

el acto fue de lo más concurrido Isaac Cruz

El Concello de Cabana organizó este viernes una jornada de puertas abiertas en el Centro de Interpretación Medioambiental e de Recepción de Visitantes do Estuario do Anllóns, situado en la renovada capilla de Sinde. El acto congregó a un gran número de vecinos y combinó tradición y celebración en el edificio, que se encontraba en ruinas y que ahora renace como un espacio al servicio de la ciudadanía y de la puesta en valor del patrimonio natural cabanés.

La jornada comenzó con una procesión de la Virgen de Fátima desde la casa donde se custodia hasta la propia capilla, acompañada de gaiteros. Tras la llegada al templo, se celebró una misa.

A continuación, comenzó el acto institucional, que incluyó un repaso a la historia de la capilla y una actuación de la Coral de Canduas, y el discurso del alcalde, José Muíño. La jornada se cerró con un aperitivo para todos los asistentes, amenizado por el grupo Vento da Barra.

Procesión de la Virxe de Fátima Isaac Cruz

En su discurso, José Muíño puso en valor la recuperación del inmueble y su nuevo uso. “Hoxe devolvemos á vida un edificio que estaba no esquecemento e convertémolo nun espazo que nos axudará a coñecer, coidar e difundir a riqueza natural do estuario do Anllóns. É un orgullo para Cabana”, destacó.

“Esta actuación é un exemplo máis de que en Cabana apostamos por recuperar o noso patrimonio e darlle novos usos. Fixémolo coa Casa Museo Saturnino Cuíñas en Cesullas e facémolo agora tamén coa capela de Sinde. Son investimentos que quedarán durante décadas e que melloran a calidade de vida da nosa xente”, continuó el alcalde.

Isaura, custodia de la Virxe de Fátima, recibió un ramo de flores en reconocimiento a su labor Isaac Cruz

La capilla de Sinde es uno de los inmuebles históricos emblemáticos de la zona, con una situación privilegiada con vistas al estuario do Anllóns y a la ría de Corme-Laxe.

La obra realizada ha permitido su recuperación para transformar el edificio en un centro de interpretación ambiental destinado a la divulgación y sensibilización sobre la fauna y la flora del entorno, así como a la celebración de exposiciones y charlas.

El centro incorporará tecnología digital para mejorar la experiencia del visitante. El proyecto se completa con un mirador sobre el estuario.

La rehabilitación ha supuesto una inversión de más de 550.000 euros y fue posible gracias a la colaboración del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Costa da Morte, que aportó 200.000 euros; la Axencia Turismo de Galicia, con 145.000 euros; y fondos propios do Concello. A su vez, el mirador fue financiado a través del PSDT “Os Fogóns do Anllóns” de la Diputación.