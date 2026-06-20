El BNG lleva a la Comisión Europea la preocupación vecinal por la mina de Coéns

Ana Miranda con miembros de la plataforma de afectados por la mina de Coéns Cedida

El BNG ha trasladado a la Comisión Europea la preocupación existente en Laxe por el proyecto minero previsto en Coéns. Lo ha hecho a través de una iniciativa registrada por la eurodiputada Ana Miranda, en la que se alerta de los posibles impactos sobre la salud y el medio natural de la zona.

Esta iniciativa del BNG nace tras la visita de Ana Miranda el pasado día 13 a Coéns, donde se reunió con la Plataforma Contra a Mina de Coéns y con los vecinos.

En su iniciativa ante la Comisión Europea, Ana Miranda advierte de que el proyecto se sitúa a escasos metros de un núcleo rural y muy próximo a la laguna de Redondelo, incluida en el Inventario de Humidais de Galicia. Asimismo, recoge la preocupación manifestada por la plataforma sobre el impacto que podría generar una explotación minera a cielo abierto de estas características.