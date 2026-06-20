Malpica amplía a una treintena de viviendas su programa local de compostaje

Compostero Cedida

El Concello de Malpica amplía su programa de compostaje doméstico a una treintena de viviendas tras la aportación, por parte de Sogama, de igual número de compostadores domésticos, con capacidad para 400 litros y fabricados con materiales reciclados y reciclables.

Con ello, el ente local busca que la autogestión de la materia orgánica se extienda a más hogares como medida con la que promover la prevención y reducción de la producción de residuos en origen, toda vez que el 40% de la composición media de una bolsa de basura tipo está conformada por restos orgánicos que pueden convertirse en compost, un abono natural de alta calidad que los propios usuarios aplicarán en sus huertos y jardines, sustituyendo a lo fertilizantes artificiales.

Esta práctica, asentada en el medio rural gallego, viene a reemplazar a las tradicionales pilas de compost a cielo abierto por un recipiente específico, el compostador, propiciando que el proceso sea más eficiente, cómodo e higiénico. Con esta nueva partida, suman 145 los compostadores entregados por la empresa pública a este municipio, pretendiendo aminorar la cantidad de desechos enviada a Sogama a través del contenedor genérico (bolsa negra) y, por tanto, el importe a pagar por el tratamiento de esta fracción.

La Sociedade Galega do Medio Ambiente se ha puesto a disposición del ente local para impartir un curso de formación presencial destinado a los vecinos participantes en esta iniciativa a fin de explicarles los pormenores de la técnica, así como los pasos a seguir para obtener un abono que cumpla con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente y que pueda ser utilizado con las máximas garantías y sin restricciones.