Seis promociones de ef ciclos formativos se gradúan reivindicando su talento

Foto de familia del acto de graduación de ef ciclos formativos, este viernes Carlota Blanco

A Coruña celebró este viernes por la noche uno de los momentos más emocionantes de su calendario académico. ef ciclos formativos clausuró oficialmente el curso 2024/26. Lo hizo en una ceremonia que permitió graduar a los alumnos de seis ciclos superiores ante sus familias, docentes e instituciones. Más que un acto de fin de curso, la velada se convirtió en toda una declaración de intenciones: la comunidad gallega tiene la formación, la infraestructura y, sobre todo, el talento humano necesario para construir el mercado laboral del futuro.

El acto, que se prolongó durante más de dos horas, estuvo marcado también por la emoción, el orgullo y el reconocimiento al esfuerzo de dos años de formación exigente, práctica y directamente conectada con la realidad profesional de los jóvenes alumnos.

Instituciones y escuela, juntas

El nivel de la mesa presidencial habló por sí solo también en la gran celebración de fin de curso de la entidad académica. Junto a Inés Salcines, directora de efbs Grupo Educativo, y Venancio Salcines, presidente del grupo y del Centro Superior de Estudios Universitarios de Galicia, tomó asiento María Eugenia Pérez Fernández, directora xeral de Formación Profesional de la Xunta de Galicia, cuya presencia supuso un reconocimiento institucional explícito al modelo educativo que ef ha construido durante más de dos décadas en Galicia.

Venancio Salcines, durante su discurso Carlota Blanco

Completaron la mesa presidencial de la gala en A Coruña Dolores Estrada Gromaz, directora general de la Fundación San Rafael y madrina de esta promoción, así como Tamara Souto, jefa de estudios de ef Ciclos Superiores.

Pero los auténticos protagonistas de la noche fueron los graduados de seis ciclos superiores que abarcan tres ámbitos estratégicos de futuro y que con su trayectoria en los últimos años se ganaron a pulso ser considerados fuente de ese talento humano necesario para construir el mercado laboral en Galicia.

Empleabilidad real

En el área sanitaria, recogieron sus diplomas los alumnos de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Laboratorio Clínico y Biomédico y Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, formados en el Campus ef Salud con equipamiento de vanguardia que incluye laboratorios de biología molecular y equipos de radiología de última generación. En el ámbito empresarial, fue el turno de Administración y Finanzas y Marketing y Publicidad. Y en el terreno creativo y tecnológico, los graduados en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos cerraron una noche que demuestra, de forma única en Galicia, la amplitud y la ambición de un proyecto educativo que abarca desde la salud hasta la creación de universos digitales.

Una vista de los asistentes al acto de este viernes Carlota Blanco

Los premios

El momento más aplaudido de la velada llegó con la entrega de menciones especiales, cuyos nombres capturan a la perfección el espíritu humano y cercano que define a ef.

El “Premio a la gestora del caos rentable” fue para Kelly Vargas Collazos (Administración y Finanzas); el “Embajador del buen rollo” para Iker Cambeiro (Marketing y Publicidad); el “Premio a la auditora oficial del aula” para Ánxela Darriba Rodríguez (Laboratorio Clínico y Biomédico); “Lo importante es llegar” para Carlos Pérez Pérez (Anatomía Patológica); “Premio a la jugadora en modo pausa” para Marta Mancebo Campelo (Imagen para el Diagnóstico); y “SkillTree en expansión” para Noemí Sixto Trillo (Animaciones 3D).

Una imagen de la mesa presidencial Carlota Blanco

La noche también reservó un momento especial cuando Venancio Salcines hizo entrega del Premio a la Trayectoria Profesional y Compromiso con el Grupo Educativo a Sole Otero, un reconocimiento que puso de manifiesto los valores que sostienen el proyecto de efbs: esfuerzo, constancia y vínculo humano.

Más de 20 años

Reconocida por Forbes como la mejor escuela de negocios de Galicia y entre las diez mejores de España, efbs Grupo Educativo cuenta con más de 20 años de trayectoria, más de 6.000 alumnos formados y más de 50 programas activos que van desde la formación profesional hasta másteres ejecutivos.

Un ecosistema educativo completo, construido desde Galicia y para Galicia, que este viernes en A Coruña volvió a demostrar que apostar por la formación de calidad es apostar por el futuro del país.