Un centro de Lugo cierra las visitas escolares al Melga de Ponteceso

Alumnado lucense en la última visita al Melga EC

El CPI Doctor López Suárez, de O Saviñao (Lugo) puso fin a las visitas de escolares de este curso al Melga de Ponteceso. Medio centenar de alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO, con edades de 12 a 15 años, visitaron el viernes las instalaciones, coincidiendo con el último día lectivo, acompañados de sus profesoras Ana Iria Díaz, Esther Rodríguez y Patricia Varela.

Debido a la enorme distancia hasta el centro, de casi dos horas y media de trayecto, la visita se acortó notablemente, aunque se hizo un recorrido rápido por las dos salas del museo y se contemplaron las exposiciones de azulejos y los juegos tradicionales.