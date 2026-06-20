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Bergantiños

Un centro de Lugo cierra las visitas escolares al Melga de Ponteceso

Medio centenar de jóvenes de O Saviñao visitaron el museo por primera vez este viernes

Redacción
20/06/2026 18:46
Alumnado lucense en la última visita al Melga
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El CPI Doctor López Suárez, de O Saviñao (Lugo) puso fin a las visitas de escolares de este curso al Melga de Ponteceso. Medio centenar de alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO, con edades de 12 a 15 años, visitaron el viernes las instalaciones, coincidiendo con el último día lectivo, acompañados de sus profesoras Ana Iria Díaz, Esther Rodríguez y Patricia Varela. 

Debido a la enorme distancia hasta el centro, de casi dos horas y media de trayecto, la visita se acortó notablemente, aunque se hizo un recorrido rápido por las dos salas del museo y se contemplaron las exposiciones de azulejos y los juegos tradicionales.

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