Animadas primeras ferias del verano en Paiosaco, Baio y Cee

Feria Paiosaco MN

Primeras ferias del verano que comenzaba en la mañana de este domingo, con animadas y calurosas citas en Paiosaco (A Laracha), Cee y Baio (Zas).

La feria de Paiosaco destaca por su liderazgo en lo que a la huerta autóctona se refiere. En esta época sigue creciendo el producto de las nuevas cosechas. En este sentido, concentran la atención del consumidor las patatas nuevas, que se vendían entre uno y dos euros el kilo, en función del calibre, procedentes de diferentes puntos de la comarca.

A su vez, también centraron la atención del consumidor los guisantes, que se despachaban en vaina, a 5 euros, y en grano, a 10 euros, mientras que los tirabeques se cotizaban desde los tres euros.

Emergen en esta temporada las cestas de ciruelas y los ‘fatóns’ de las huertas de la zona, con precios entre 2.5 y 3 euros el kilo. También los nísperos, a 3 euros.

Para las ensaladas, lechugas a un euro y variedad de tomates desde 2 hasta 7 euros el kilo; pepino y calabacín, a 3 euros; repollos desde 2 a 4 euros, similar a la coliflor, en tanto que las judías nuevas cotizan a 4 euros.

El mercado de Paiosaco ha sido el previo a la Feira das Cereixas, del domingo 5 de julio, y se comercializó ya una amplia cantidad de este fruto, desde 3 a 5 euros el kilo.

Feria en Cee Cedida

Cee desarrolló un mercado de excelente nivel, con una gran afluencia de visitantes. En O Recheo asentaron 65 puestos ambulantes, destacando los de textil, calzado, bisutería, cuero, algo de alimentación y varios.

La localidad recibió también un par de excursiones, que hacía parada para disfrutar del mercado y servicios.

Por su parte, el mercado de Baio (Zas) se vio condicionado por las celebraciones de San Adrián. Así, en la céntrica plaza del físico Jorge Mira se instalaron una quincena de puestos ambulantes, además de la pulpeira, que siempre atrae mucha gente.