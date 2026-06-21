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Bergantiños

Jóvenes graduados de ESO en el Xosé Pichel de Coristanco

El alumnado realizó el pasado viernes un emotivo acto en el edificio de servicios múltiples

Redacción
21/06/2026 21:38
Graduación de ESO del CPI Xose Pichel de Coristanco
Graduación de ESO del CPI Xose Pichel de Coristanco
Cedida
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Una treintena de alumnos de cuarto de ESO del CPI Alcalde Xosé Pichel de Coristanco, de la promoción de 2022-2026, se graduaron el pasado viernes en un acto celebrado en el edificio de Servicios Múltiples de la localidad. 

 En el acto intervinieron el director del centro, docentes y alumnos para despedir esta etapa educativa. También se visionaron imágenes de su paso por el centro desde Primaria y se proyectó un corto premiado, elaborado por el departamento de francés. Al finalizar, compartieron un aperitivo de confraternidad el alumnado, familias y docentes. 

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