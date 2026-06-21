Jóvenes graduados de ESO en el Xosé Pichel de Coristanco

Graduación de ESO del CPI Xose Pichel de Coristanco Cedida

Una treintena de alumnos de cuarto de ESO del CPI Alcalde Xosé Pichel de Coristanco, de la promoción de 2022-2026, se graduaron el pasado viernes en un acto celebrado en el edificio de Servicios Múltiples de la localidad.

En el acto intervinieron el director del centro, docentes y alumnos para despedir esta etapa educativa. También se visionaron imágenes de su paso por el centro desde Primaria y se proyectó un corto premiado, elaborado por el departamento de francés. Al finalizar, compartieron un aperitivo de confraternidad el alumnado, familias y docentes.