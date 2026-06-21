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Bergantiños

Una romería de fe se citó de nuevo en Santo Hadrián de Malpica, desafiando a las altas temperaturas

Los servicios sanitarios tuvieron que atender a varias personas, afectadas por un golpe de calor 

Redacción
21/06/2026 19:48
Romería de Santo Hadrián en Malpica (17)
Romería de Santo Hadrián en Malpica 
Raúl López
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Las altas temperaturas de este domingo no pudieron con Santo Hadrián de Malpica, una de las romerías más populares de toda la Costa da Morte. La procesión de subida del santo a la ermita a primera hora de la mañana fue multitudinaria, con cientos de personas llegadas desde diferentes puntos.

 Toda una romería de fe hacia el santo, al que muchos invocaban para pedirle su intercesión, mientras que otros le agradecían que atendiese a sus plegarias, relacionadas sobre todo con enfermedades. En el exterior del santuario era imposible hallar una sombra para resguardarse del calor, por lo que cada uno aprovechaba lo que tenía a mano, desde sombrillas y paraguas hasta sombreros de lo más extravagante, mientras realizaban sus respectivas ofrendas. 

Romería de Santo Hadrián en Malpica
Romería de Santo Hadrián en Malpica
Raúl López Molina

Los servicios sanitarios tuvieron que atender en el lugar a cuatro personas afectadas por un golpe de calor y trasladadas a un centro sanitario, tal como indicó el alcalde, Eduardo Parga. Tras los oficios durante toda la mañana en Santo Hadrián, a media tarde se inició el camino de vuelta al templo, que incluyó un tramo por la playa para rebajar la temperatura. Este año, además, fue especialmente emotivo por el estreno de la canción de la romería.

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