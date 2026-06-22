CaixaBank y el GDR reconocen cuatro proyectos de la Costa da Morte

Ana Trasariz IG

La innovación tecnológica, la atención a las personas mayores, la artesanía sostenible y el turismo ligado a la naturaleza han convertido a cuatro iniciativas de la Costa da Morte en las ganadoras de la convocatoria Tierra de Oportunidades 2026, promovida por CaixaBank y el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Costa da Morte para apoyar el emprendimiento en el medio rural.

Los proyectos seleccionados, ubicados en Carnota, Coristanco, Vimianzo y Mazaricos, recibirán una ayuda económica de 1.000 euros cada uno y accederán además a la fase nacional del programa, donde competirán junto a más de 220 emprendedores de toda España por nuevos reconocimientos, formación especializada y procesos de mentoría. La resolución de la convocatoria fue dada a conocer este lunes tras la evaluación realizada por un jurado integrado por representantes de CaixaBank y del GDR Costa da Morte.

Entre los criterios valorados destacaron la capacidad de crecimiento de los proyectos, la creación de empleo, el grado de innovación y su impacto sobre el la comarca. Entre las iniciativas distinguidas figura Lyra, desarrollada por la empresa Resurgo S.L. en Carnota. Se trata de una startup tecnológica centrada en el desarrollo de productos digitales basados en inteligencia artificial, un proyecto que destaca por llevar la innovación tecnológica a un entorno rural y demostrar que la economía digital también puede generar oportunidades fuera de los grandes núcleos urbanos.

En Coristanco, el reconocimiento recayó en el Centro de Día Nicoli, una iniciativa orientada a la atención de personas mayores y dependientes. El jurado valoró especialmente su impacto social y su capacidad para generar empleo y servicios esenciales en el rural. La tercera propuesta premiada es la marca Ana Trasariz, impulsada por Ana María Antelo Quintáns en Baíñas, Vimianzo. Su proyecto combina diseño contemporáneo y tradición textil gallega a través de una producción artesanal sostenible, manteniendo un fuerte vínculo con el territorio y contribuyendo a preservar oficios tradicionales.

Por su parte, Air Fervenza, promovido por Aero Servicios T&J S.L. en Mazaricos, fue distinguido por su apuesta por un modelo de alojamiento turístico singular vinculado a la naturaleza y al patrimonio local. El proyecto fue valorado por su viabilidad empresarial y por su enfoque sostenible. Los cuatro emprendedores participarán ahora en el concurso formativo nacional “El reto de Tierra de Oportunidades”, organizado por CaixaBank en colaboración con la empresa social Rural Talent.

Durante esta fase trabajarán en distintos desafíos orientados a mejorar sus estrategias empresariales, aumentar la visibilidad de sus iniciativas y optar a nuevos premios y programas de acompañamiento. La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo sábado 27 de junio, a las 11.45 horas, en el Centro Sociocultural de Baio, coincidiendo con la celebración de la Asamblea General Ordinaria del GDR Costa da Morte.