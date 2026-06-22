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Bergantiños

Conciertos, recreaciones históricas y romerías llenarán el Verán Cultural de Cabana

El Castro Animado, la Tarde Noite no Medievo y los “Conciertos con encanto”, entre las principales citas

Redacción
22/06/2026 18:56
Tarde Noite no Medievo (27)
La Tarde Noite no Medievo el pasado año en la aldea de Riobó
IG
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El Concello de Cabana acaba de presentar la programación del Verán Cultural, con una intensa actividad en los meses de julio y agosto. Conciertos, romerías, recreaciones históricas, espectáculos de rúa, cine al aire libre y obradoiros conforman un programa pensado para todos los públicos.

 La música ocupa un papel destacado y habrá una nueva edición del ciclo de “Concertos con encanto” en el centro arqueológico de Dombate, que comenzará el viernes 10 de julio con la actuación de Antía Muíño. Seguirá el 30 del mismo mes con el artista Xabier Díaz y cierran el ciclo Barreiro & Mato el 7 de agosto. Es necesario inscribirse previamente.

 La Praza do Pendón será otro de los grandes escenarios del verano con el espectáculo “Saabor”, de Félix Rodríguez y Fran Rei el 10 de julio, el concierto de rock familiar de Pakolas el 17 de julio y la actuación de Sue Moreno 5.0 el 7 de agosto. También se suman otras propuestas como “Master Class de Acordeón” con el grupo Ensemble Codia en el Dolmen de Dombate. 

Uno de los eventos más singulares llegará el sábado 11 de julio con una nueva edición del Castro Animado, que devolverá la vida a este lugar. La jornada combinará un encuentro y interacción con los habitantes de otros castros, gastronomía local, juegos populares y una recreación histórica de Clan de Beográn. Cé Orquestra Pantasma y el circo “Enredos” de A Vela completarán el programa. 

El 8 de agosto se celebra la edición número 17 de la Tarde-Noite no Medievo de Riobó, que incluirá las prebodas medievales, una caminata y la “Pitanza do Santo”, entre otras cosas. Os Festicultores y Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre pondrán el toque musical. El programa se completa con la romería de San Fins do Castro, declarada de Interese Turístico Galego.

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