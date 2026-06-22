El Club Virsal hace historia con un bronce en el Campeonato Gallego Máster

Club de Salvamento y Socorrismo Virsal Cedida

El Club de Salvamento e Socorrismo Bergantiños-Virsal continúa agrandando su trayectoria deportiva. La entidad logró este fin de semana un resultado histórico en el Campeonato Gallego Máster de Salvamento y Socorrismo, disputado en la playa de Silgar, en Sanxenxo, al proclamarse tercer clasificado en la clasificación general por clubes.

El equipo bergantiñán consiguió además el subcampeonato en la categoría masculina y la tercera posición en la categoría femenina, unos resultados que le permitieron subir al podio autonómico junto al Club Umia, que se hizo con el oro, y al Club Sada, segundo clasificado. Este resultado sitúa al Virsal como el club de referencia de la comarca de Bergantiños en esta competición, por delante del Club Salvar, que finalizó en cuarta posición, y del Club Sysca, séptimo clasificado.

El éxito logrado en Sanxenxo llega apenas una semana después de que el club se consolidase como el mejor equipo gallego en la clasificación nacional por clubes, un reconocimiento que confirma el crecimiento experimentado por la entidad en los últimos años y el trabajo desarrollado tanto por deportistas como por cuerpo técnico.

Desde el club destacan que estos resultados son fruto del esfuerzo continuado, la planificación deportiva y la apuesta por la formación y la competición en todas las categorías, factores que han convertido al Virsal en una referencia dentro del salvamento y socorrismo gallego y nacional. La temporada, sin embargo, todavía no ha terminado.

La próxima cita llegará este mismo fin de semana en Cantabria, donde seis deportistas del club representarán a la entidad en el Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo que se celebrará en las aguas de Loredo.