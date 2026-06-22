La noche de San Xoán llega a la Costa da Morte bajo alerta roja por calor

Quema de la gran cachela de San Xoán el pasado año Archivo

La celebración de la noche de San Xoán estará marcada este año por un episodio excepcional de altas temperaturas que ha llevado a activar la alerta roja por calor en buena parte de Galicia. La coincidencia de las tradicionales cachelas con temperaturas que superarán los 34 grados en algunos municipios de la Costa da Morte ha llevado a administraciones y servicios de emergencia a reforzar los mensajes de prevención.

Las previsiones apuntan a que Carballo y Santa Comba alcanzarán máximas superiores a los 34 grados, mientras que Vimianzo rondará los 33. En municipios costeros como Malpica y Cee los termómetros se acercarán a los 32 grados, registros poco habituales para estas fechas en la comarca.

Ante esta situación, varios concellos han recordado la importancia de celebrar San Xoán con responsabilidad, especialmente en todo lo relacionado con el uso del fuego. Entre las recomendaciones destacan no abandonar las hogueras sin vigilancia, disponer de agua, mangueras o extintores cerca de las cachelas y evitar el uso de líquidos inflamables para encender o avivar las llamas. También se insiste en respetar las distancias de seguridad respecto a viviendas, vehículos, instalaciones y zonas de vegetación, así como en evitar el lanzamiento de material pirotécnico cerca de áreas forestales.

El objetivo es minimizar cualquier riesgo en una jornada que combina altas temperaturas, una elevada afluencia de personas y numerosas celebraciones al aire libre. Además de las precauciones relacionadas con el fuego, las autoridades sanitarias recomiendan hidratarse con frecuencia, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y prestar especial atención a las personas mayores, niños y ciudadanos con enfermedades crónicas.

Los servicios de emergencia recuerdan que cualquier incidencia debe comunicarse de inmediato al 112. Asimismo, no se descarta la adopción de medidas adicionales si las condiciones meteorológicas empeoran durante las próximas horas. La Costa da Morte se prepara así para vivir una de las noches más esperadas del año, aunque en esta ocasión marcada por un calor intenso que obligará a extremar la prudencia para que la tradición de San Xoán se desarrolle con total seguridad.